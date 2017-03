Retseptisoovitus tervislikuks hommikuks: apelsinimaitseline kaerahelbepuder

«Põnevad taimsed piimad ja huvitavad lisandid muudavad hommikupudru sobilikuks ka neile, kel toidutalumatus või –allergia ning pakuvad avastamisrõõmu inimestele, kes pole erilised pudrusõbrad,» rääkis telesaatest «Eesti parim koolikokk» tuttav Koeru Keskkooli kokk Eveli Lipping.

Seoses Daily teenindatavates koolikohvikutes ja lõunarestoranides märtsi keskpaigani toimuva hommikusöögi kampaaniaga, jagab Lipping enda lemmikretsepti, mis muudab iga ärkamise reipaks ja päeva säravaks.

Apelsinimaitseline kaerahelbepuder

Neljale

120 g jämedaid kaerahelbeid (gluteenivabad)

100 ml sojapiima

1 väiksema apelsini riivitud koor

Maitse järgi jahvatatud kaneeli

Valmistamine:

Kuumuta sojapiim ja lisa kaerahelbed ning hauta puder tasasel tulel valmis. Kui puder on peaaegu valmis, lisa apelsinikoor, sool ja kaneel ning jäta enne serveerimist paariks minutiks hauduma, et maitsed pääseksid paremini esile.

See aromaatne puder sobib söömiseks nii puuviljade, marjade, seemnete kui pähklitega. Kindlasti tasub tervislikuma versiooni saamiseks suhkur sootuks unustada ja asendada see mee või agaavisiirupiga, mis on mahedamaitseline ja madala glükeemilise indeksiga.