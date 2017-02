Viis põhjust, miks naised ei taha kingituseks lilli

Vaatame lähemalt, miks mõned naised ei soovi kaaslase käest kingituseks lilli.

See on raha raiskamine. Lilled ei püsi. See tähendab seda, et sa ei saa neid elu lõpuni säilitada kui armsat kinki oma kaaslaselt. Sa pead need mingil hetkel prügikasti viskama.

Nad surevad ära. Mis võiks olla veel masendavam kui kingitus, mis sureb paari päeva pärast ära.

Nad on viimane variant. Kui su partneril ei tule mitte midagi paremat pähe, siis lilli saab ikka kuskilt ka viimasel hetkel osta.

Lilled ei vaja eelnevat planeerimist ega mõtlemist. Su partneril on tarvis ainult üks elav punt lilli osta. Siin ongi probleem, et ta ilmselt ei otsi isegi su lemmikvärvi lilli, sest ta ei tea, mis see on.

See on natukene klišee. Kommid ja šokolaad on täpselt see, mida ühiskond veenab meest naisele kinkima. See näitab seda, et su partner ei mõtle, mida sa päriselt tahaksid või mis sulle meeldiks.

(Female First)