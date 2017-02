Kavalaid nippe, kuidas toidu sisse valgupulbrit lisada

Kahjuks nähakse valgupulbris tihti tonti ja seda seostatakse pettuslike šeikide ning võltslubaduste taha peituvate toidulisanditega. Kuna paljudel valgupulbritel ei ole ka hea maitse, on seda kerge maha laita. Õnneks on turule tulnud üha parema koostise ja maitsega valgupulbreid, millega tasub kokkamist katsetada. Prevention jagab selleks lihtsaid soovitusi, kuidas valgupulbrit toidu sisse ära peita.

Kaerahelbepuder

Valgupulbrit saab lisada pudru sisse, et kõht püsiks pudru peal kauem täis. Kaeras on küll tublisti kiudaineid ja kasulikke toitaineid, kuid valgu poolest jääb see lahjaks. Suviti võid hommikusöögi juba õhtul valmis teha - pane kaerahelbed ja valgupulber koore või jogurti sisse likku ja hommikuks on külm puder valmis.

Pannkoogid

Valgurikkad pannkoogid on oluliselt tervislikumad kui tavalised pannkoogid ja neid süües ei lähe ka kõht liiga kiiresti tühjaks. Tervislike kookide tegemiseks kasuta täisterajahu ja lisa tainasse valgupulbrit. Magusaineks kasuta näiteks vahtrasiirupit.

Valgulate

Valgupulbrit võib lisada ka kohvijoogi sisse. Kui seda panna korralik kogus, võib jook isegi asendada poolt hommikusööki.

Püreesupid

Kellele valgupulbri maitse ja tekstuur üldse ei meeldi, võib proovida selle segamist püreesupi sisse. See peidab pulbrit kõige paremini. Lisa valgupulbrit paksematesse suppidesse või hautistesse. Oluline on siinkohal märkida, et valgupulber tuleb supi sisse lisada siis, kui see on juba veidi jahtunud, sest kuumutamine võib mõjutada pulbri toiteväärtust. Klimpide vältimiseks sega seda enne väheses leemes või leiges vees ja lisa seejärel vähehaaval supi hulka.

Kastmed

Need, kes püüavad oma toidus süsivesikute hulka piirata, ei söö eriti tihti pastat, kuid ka tavalistele spagettidele leiab poest lihtsaid asendusi. Pealegi võib nuudlite asemel keeta suvikõrvitsa ribasid. Pasta kastme (ka Bologna kastme) saab aga valguga tummisemaks ja kasulikumaks muuta. Jällegi - lisa valgupulber toidu valmistamise lõpus ja keera kuumus madalamaks.

Jäätis

Need, kes armastavad ise jäätist teha, saavad valgupulbriga teha niivõrd tervislikku jäätist, et seda kas või üle päeva õhtusöögiks süüa. Selleks on vaja vaid jäätisemasinat ja nutikust, kuidas pulber retsepti sisse sobitada.

Trühvlid ja energiabatoonid

Valgupulbrit saab edukalt peita ka käsitöökommidesse ja ise tehtud energiabatoonidesse. Trühvlite kombinatsioone on lõputult, mistõttu tasub retsepte lapates mõelda eelkõige enda maitse-eelistustele.

Muffinid ja küpsised

Kui sa ei suuda loobuda oma lemmikküpsetistest, tee need valgupulbriga toekamaks, et veresuhkur stabiilsem püsiks. Valgupulber sobib hästi muffinitesse ja küpsistesse, sest sinna ei lisata pärmi. Pea meeles, et jahu valgupulber ei asenda ja selle kogust arvestades peab retseptist kinni hoidma.