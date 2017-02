Täna «Radaris»: moemaja, mida eelistab president Kaljulaid

On üllatav, et veel mõne aasta eest ei teadnud Iris Janvierist keegi midagi. Siiani koduperenaisena töötanud ja õpingutega tegelenud Arina Baranovskaja lõi Iiris Janvieri moemaja alles kuus aastat tagasi. Tänavu käis presidendi vastuvõtul 20 naist just Iris Janvieri moemaja loominguga ning ka meie president kannab sama brändi toodangut.