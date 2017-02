Triinu Ossinovski tõrjub kuulujutte: ei, meie peres ei esine vägivalda

Esmaspäeva hommik algas sellega, et head tuttavad uurisid kas minu ja Jevgeni suhtega on ikka kõik päris korras. Millest selline küsimus, imestasime. Üsna pea saime teada, et SkyPlus Hommikuprogrammi kolmik võttis presidendi vastuvõtu teemadel arvata. Seal juures rääkis Alari Kivisaar, et tema oli ülekandest näinud, kuidas üks paar olla peo käigus tülli keeranud ning kaamera silm olla ka vägivallale kalduvat kehakeelt näidanud. «Hea saatekuulaja» võeti sel teemal eetrisse «valgustama» ja tema suu läbi sai kuulajatele teatavaks, et need olla olnud mina ja Jevgeni. Kõne lõppes ja saatejuht Kivisaar arvas, et teemat oleks paslik vürtsitada «sobiva» naljaga, lausudes: «Ahah, see oli siis see Ossinovski kätš. Hea, et ta naisele kümpi ei sõitnud põhimõtteliselt!» Ja siis vadistasid nad saates sel teemal ja muudel triviaalsetel teemadel edasi.

Need ei olnud meie. Ei oleks saanud olla meie, sest meie peres ei esine vägivalda. Ei füüsilist. Ei psühholoogilist. Vägivald on absoluutselt igas võtmist täiesti taunitav nii minu kui ka mu kalli abikaasa poolt. Meie, vastupidiselt «hea saatekuulaja» ja saatejuhi «tõele», nautisime vastuvõttu ja teineteise seltskonda sel õhtul.

Miks ma sellest kirjutada võtsin? Mitte seetõttu, et minu abikaasa maine sai taas pleki võrra mustemaks ja täiesti õigustamata. Aga seetõttu, et vaid õhtu enne seda, kui tuntud saatejuht ja avaliku elu tegelane (sest Alari Kivisaar seda kahtlemata on) kergekäeliselt ning naljale kalduvalt perevägivalla teemadel otse-eetris võttis mind ja mu abikaasat ette, oli just samal teemal peatunud meie president. President Kaljulaidi üks olulisi rõhuasetusi aastapäevakõnes oli just perevägivallale ja ühiskondlikule hoiakule pühendatud. Ühiskondlik hoiak, mis ei lase tunnistada probleemi suurust, näitab seda väikemana kui see on, marginaalsena isegi. President Kaljulaid ütles muuseas:

«Millal te kuulsite viimati poliitilist diskussiooni, näiteks enne valimisi, kuidas lugupeetud kandidaadid võiksid aidata vägivalda välja juurida? Nõudke sellist diskussiooni. Ärge valige inimesi, kes koduvägivalla teemal suudavad genereerida vaid mõne rumala nalja. Ärge naerge ja ärge valige.»

Just nimelt: Ärge naerge. Ärge pöörake pilku ära. Ja ärge kuulake selliseid saateid. Tehke suu lahti, kirjutage, kui vaja, kui olete märganud midagi seesugust. Sobimatut hoiakut, nalja. Muul moel see ühiskondlik hoiak ei muutu.