Esiteks: krediitkaardid ei ole saatanast. Kui sa kardad sattuda võlgadesse, siis hoidu krediitkaardist, aga kui sa kasutad seda ainult paar korda aastas, siis ei pea seda kartma. Vali ainult selline kaart, millel ei oleks tasusid ja intresse.

Teiseks: kodu ostmine ei pruugi alati olla parem kui üürimine. Selleks et omale kodu osta, peab sul olema sissemaksu raha, mis on umbes 20 protsenti kogu summast. Oletame, et sa paned kogu oma vaba raha selle alla ja sul läheb katus katki või juhtub midagi veel hullemat, mis nõuab suuri väljaminekuid. Sel juhul on sul väga raske. Teine asi on selles, et oma kodu tuleb odavam ainult siis, kui sa elad seal pikaajaliselt. Kui sa oled harjunud näiteks töö pärast palju kolima, siis on ilmselt mõistlikum kodu üürida.

Kolmandaks: igahommikused lated ei aja sind pankrotti. Kui sa tõesti pead endale igal hommikul kuuma joogi ostma, siis see ei aja sind ilmtingimata pankrotti, kui sa suudad muidu oma säästmisharjumustest kinni pidada. Kui sa igat senti loed, siis see võib viia hoopis suuremate ostusööstudeni. Vahel on isegi mõistlikum leida hoopis lisasissetulek, kui tõmmata kulutusi ebanormaalselt väikseks.

Neljandaks: kuue kuupalga suurune hädaabifond ei ole reegel. Ära muretse, kui sul ei ole nii suurt summat kõrvale pandud. Alusta pigem väikeste summade kõrvale panemisega ja tekita omale harjumus iga kuu oma palgast midagi säästa. Kuue kuupalga suurune fond on ebareaalne eesmärk ka siis, kui sa üritad samal ajal näiteks oma vanu võlgu tasuda. Võta rahulikult, aga ole järjepidev. (Cosmopolitan)