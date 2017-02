Eestlanna Elvire Vendeli peadpööritav tõus Brasiilia filmistaariks

Kuid keda ei vajatud, oli tema sõbranna – hoopis Elvire Vendelil oli õnne. Nüüd algas eestlannal kibe töö filmiateljees, mille tulemuseks oli, et üsna varsti usaldati talle peaosa ühes hetkel käsilolevas draamas.

Brasiilia filmidiiva Iria Miraino

Lühikese ajaga tegi Elvire eduka lennu Brasiilia filmitööstuse tippu. Ta võttis endale lavanimeks Iria Miraino ja isegi kohalikel Brasiilia eestlastel polnud aimugi, et tegu on nende oma kaasmaalasega. Naine ei kippunud oma kinnise iseloomu tõttu eriti intervjuusid andma. Kuid iga uue filmiga suurendas ta oma kuulsust ja populaarsust.

Iria Miraino filmirollis / Erakogu

Iria Miraino filimirollis Foto:erakogu

Pikka aega ei olnud Elvire Tallinnas elavatel vanematel vähimatki aimu oma tütre saatusest. 1926. aastal siirdus Brasiiliasse õnne otsima ka Vendelite vanim poeg Eduard. Ta sai Sao Paulos tööd elektriasjanduses ja jäi linna pidama. Kord tänaval jalutades köitsid ta tähelepanu ühe kino juures olevad reklaamplakatid ja vaatekastidesse paigutatud fotod. Neid pikemalt silmitsenud, plahvatas tal järsku, et see Iria Miraino on ometigi tema õe Elvi nägu. Ta astus kinomajja sisse ja küsis kontrolörilt kuulsa filmitähe pärisnime. Tema õnn oli suur, kui ta sai teada, et näitlejanna pärisnimi ongi Elvire Vendel. Kinotöötaja oli nii lahke, et andis talle ka kuulsa õe aadressi ning niimoodi saigi õde vennaga seal kaugel maal kokku.

Vend Eduard / Erakogu

Eduard kirjutas vanematele kirja, mille kaudu nood alles nüüd esmakordselt teada said oma tütre edust kaugel Brasiilias. Eduard ei jäänud lõunamaale kauaks, kuna vigastas elektritöödel oma jalga ja arstid soovitasid tal Euroopasse tagasi pöörduda.

Elvire aga jätkas pea kaheksa aasta jooksul oma edukat filmikarjääri. Selle aja jooksul mängis ta umbes kahekümnes filmis peaosa. Parimateks peeti osatäitmisi filmides «Morfina» ja «Parhumano». Kohalikud lehed ilmutasid pidevalt tema fotosid ja avaldasid ülistusi tema kunstile. Eestlanna olevat tunduvalt tõstnud Brasiilia filmikunsti taset. Ta tõlgendas edukalt traagilisi osi ja need meeldisid ka Elvirele endale kõige rohkem. Tolleaegne Brasiilia filmitööstus oli võrreldes Hollywoodiga veel täiesti lapsekingades ning näitekunst võrdlemisi vaeslapse osas.

Iria Miraino nimi ei olnud kuulus ainult Brasiilias, vaid ka teistes Lõuna-Ameerika riikides ja koguni Mehhikos. Eestisse muidugi ühtki Brasiilia filmi tol ajal ei jõudnud, sest puudusid vastavad ärisidemed. 1933. aastal otsustas naine asja ise käsile võtta. Ta ostis kaks oma parimat filmi ja kavatses need saata Eestisse. Sao Paulos kohtas ta kahte leedu juuti, kes olid teel kodumaale. Ta palus neil filmid kaasa võtta ja toimetada need edasi Eestisse. Paraku ei jõudnud need iialgi kohale.

Näitlejannast krahvinnaks

1933. aastal jõudis Elvire karjäärilugu lõpuks ka Eesti ajakirjandusse. 6. juunil avaldas nädalaleht Esmaspäev temast artikli, kus teatas, et kuulsat Brasiilia filmitähte on oodata laulupeo ajaks kodumaale. Paraku naine siis veel Eestisse ei jõudnud ja selle põhjused selgusid alles siis, kui vanemad said kalligraafilises käekirjas saksakeelse kirja, milles krahv Matheus Thesingh palus ametlikult nende tütre kätt.