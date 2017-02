Vallalised inimesed väärtustavad rohkem tähendusrikast tööd kui abielus inimesed. Lisaks on hoiavad üksikud ehk ilma kaaslaseta inimesed rohkem kontakti oma vanematega, sõpradega, naabritega ja töökaslasega. Sellisele tulemusele jõudsin California Santa Barbara ülikooli teadlased. «Kui inimesed abielluvad, siis nad muutuvad teistest rohkem eraldatuks,» selgitab Bella DePaulo, kes on üks uuringu tegijatest.

Mida sõltumatum sa oled, seda parem. DePaulo leidis, et isemajandavad vallalised, keda uuringus analüüsiti, kogesid vähem negatiivseid emotsioone kui abielus inimesed.

DePaulo juhtis tähelepanu ka sellele, et praegusel ajal on rohkem vallalisi kui kunagi varem. Ameerikas on 124,6 miljonit üle kuueteistkümne aastast inimest, kes ei ole abielus, seda on rohkem kui pooled. 1976. aastal olid vallalised 37 protsenti elanikest. DePaulo leidis, et ameeriklased valivad üha enam sellise elustiili, mis sobib just neile. Enam ei loe, mida teised teevad või mõtlevad, vaid see, et igaüks leiaks endale koha ja inimesed, kellega tõesti tuntakse ennast hästi ja elatakse parimat võimalikku elu iseenda jaoks, vahendab Marie Claire.