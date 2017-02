Social Media Today järgi veedab keskmine inimene peaaegu kaks tundi päevas sotsiaalmeedias. See on ligi viis aastat ja neli kuud kogu elust. See tähendab ühtlasi ka seda, et neid pilte, mida sinna üles laetakse, näevad paljud silmapaarid. Ajastul, kus nutitelefonide kaamerad võimaldavad näha ka kõige peenemaid detaile, ei taha sa ilmselt meigiga oma pilte ära rikkuda.

Marie Claire’i vahendusel toome teieni kõige hullemad meigivead, mis sotsiaalmeedia piltidelt paistavad ja mida teha, et neid vältida.