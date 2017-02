Kümme asja, mida ei tohiks kunagi oma lastele öelda

The Insider vahendab kümme lauset, mida ei tasuks oma lapsele öelda. Miks? Sest mõned asjad teevad väga haiget ja teised süvendavad temasse stereotüüpe.

«Nii seda küll ei tehta, lase ma näitan, kuidas see käib.» Lapsed peavad õppima ebaõnnestuma. Kui sa nende eest kogu töö ära teed, siis nad kasvavad üles teadmisega, et nad ei ole võimelised midagi tegema.

«Sa käitud lapsikult.» Võib-olla nad ei taha kellelegi «tere» öelda või teevad nad midagi muud etteaimamatut, siis ei tasu talle öelda, et ta on rumaluke või lapsik. Sellises olukorras tunneb laps ennast niigi ebamugavalt ja ei oska seda väljendada. Selle lausega nullid sa kõik selle, mida laps tegelikult tunneb. Selle asemel võiks laps öelda, mis tal on või mida ta tunneb.

«Sa oled nii häbelik.» See lihtsalt ei aita mitte kuidagi. Tavaliselt läheb selline häbelikkus ajaga mööda.

«Sellepärast ei tasu nutta.» Kui laps nutab, siis ta on endast väljas ja vajab kedagi, kes suudaks teda maha rahustada. Keelamine sellises olukorras teeb lapse jaoks asja hullemaks.

«Suured poisid ei nuta.» Soostereotüübid saavad alguse juba väga noorelt. Poistelt oodatakse, et nad oleksid tugevad ja suruksid oma emotsioonid alla.

«Vaata, kui ilus sa oled!» See annab jällegi tüdrukutele signaali, millised nad peaksid välja nägema.

«See ei ole nii ilus, see ei näe sinu seljas hea välja.» Sama käib laste riiete valiku kohta. Tüdrukud õpivad, mis on ilus standardid või mida peetakse ilusaks.

«Kas sa oled kindel, et sa tahad seda süüa? See teeb sind paksuks.» Ühiskonnas, kui naised ja tüdrukud saavad oma keha ja väljanägemise kohta niigi palju sõnumeid, ei peaks nad seda kuulma ka oma vanematelt. Lisaks peaksid nii ema kui ise vaatama, kuidas nad ise toituvad ja mida nad oma keha kohta räägivad. Kui nad kuulevad, et nende vanemad muretsevad sellepärast, kui palju nad kaaluvad, siis lapsed omistavad kiirelt sama mõttemustri.

«Sa oled nii tark.» Öeldes oma lapsele, kui tark ta on, siis see tegelikult vähendab tema motivatsiooni edasi õppida.

«Ma olen sinus nii pettunud.» Lapses ei ole tarvis tekitada süümepiinu. Kui laps saab aru, et ta on midagi valesti teinud ja juba tunneb ennast sellepärast halvasti, siis ei tasu temas veel rohkem neid tundeid süvendada. Proovi hoopis mõista, miks ta midagi valesti tegi ja selgita talle, et see võib uuesti juhtuda ja aita tal sellega toime tulla.