Sodiaagi saladused: millised tähemärgid on voodis kõige paremad?

Elite Daily tegi ülevaate erinevate tähemärkide seksuaalsusest, et oleks selge, kellelt on mida oodata.

Jäär

Jääral on mõjukas ja külgetõmbav isiksus ning kuna talle meeldib domineerida, on ta hea suudleja. Ta on väga seksuaalne, kuid seda ainult ühekordselt ja üürikeseks ajaks. Kuna ta on väga isekas armastaja, võib see põhjustada suhtes probleeme. Õnn on neil, kes satuvad Jääraga voodisse siis, kui ta on ihast üles köetud, sest selleks lühikeseks ajaks on ta kõige kirglikum voodikaaslane.

Selleks, et Jäära ära võrgutada, ei tohi olla häbelik. Näita, et sul on aju ja sa oskad seda kasutada. Jäära erutavad ootamatused, nii et teda võludes tasub olla spontaanne. Lisaks tuleb kasuks, kui valad ta komplimentidega üle.

Sõnn

Sõnn on kõige mehelikum tähemärk ja see annab kütet ka tema tohutule sugutungile. Kui küsida, milline sodiaagimärk on kõige parem armastaja, siis lühidalt võibki vastata, et selleks on Sõnn. Tal on täitmatu isu läheduse järele ja seetõttu vajab ta palju puudutusi. Temaga ei ole mingit kiirustamist. Sõnni jaoks on seks nagu hea söök - seda peab rahus nautima. Lisaks on tal mõnus hääletoon.

Sõnni võrgutamiseks tee talle palju kingitusi ja kasuta ära tema sensuaalsust - kanna alati head lõhna, hoolitse oma hingeõhu värskuse eest ja niisuta nahk pehmeks.

Kaksikud

Kui sulle meeldivad targad inimesed, siis vali oma partner Kaksikute seast. Selleks, et temaga midagi aretada, pead ka ise nutikas olema. Kaksikud on osavad flirtijad ja võtavad sul ühe puudutusega põlvist nõrgaks.

Kuna Kaksikud on targad, on nad väga loomingulised armastajad. Voodis nendega juba igav ei hakka. Küll võib aga juhtida, et Kaksikul hakkab sinuga igav, kui sa midagi uut välja ei mõtle. Ta vajab pidevalt muutusi ja põnevust ning kui seda ei ole, võib ta muutuda sinuga taktitundetuks.

Selleks, et Kaksikuid voodisse meelitada, tee komplimente tema intelligentsuse kohta. Küsi talt millegi kohta nõu ja jäta endast tark mulje.

Vähk

Vähk on tähemärkidest kõige emotsionaalsem ja tundlikum. Selleks, et Vähiga läheks kõik hästi, pead teda kohtlema hellalt ja armastavalt ning teie vahel peab olema ka tugev emotsionaalne side. Vähi partner peab olema hooliv ja pühendunud. Vähk on kahtlemata hooliv, armas ja tähelepanelik armastaja, kuid seda vaid hetkeni, mil talle truudust murrad. Siis ei takista teda miski sulle kätte maksmast.

Vähi võrgutamiseks tasub keskenduda romantilisele atmosfäärile ja sentimentaalsusele. Talle meeldib see, kui tema eest hoolitsetakse. Paku talle head süüa ja kaitse teda, siis võid oodata imesid.

Lõvi

Paljud peavad just Lõvi kõige paremaks armastajaks, kuna ta on tuliselt kirglik ja seksuaalselt väga enesekindel. Voodis on ta domineeriv ja võimukas partner, kes on valmis avastama seksuaalnaudinguid dramaatilise elegantsiga.