Naine otsustas oma pulmakleidi põlema panna, et tähistada lahutuse jõustumist

Katlynn McKee oli peaaegu kümme aastat koos ja sellest neli aastat abielus oma praeguseks endise mehega. Kuid elus juhtub igasuguseid asju ja naine pidi lõpuks tunnistama, et taabielu ei olnud õnnelik ja ainuke tee oli lahutus. «Meil ei olnud hea suhe. See oli tõeline kergendus, kui ma viimaks tundsin ennast vabana. Me olime koos sellest ajast saadik, kui ma olin 16, aga me kasvasime lahku,» selgitab Katlynn Viral Threadi vahendusel.

Katlynn McKee /Caters News Agency

Naine otsustas, et kuna ta juba oli palju raha kulutanud pulmafotograafi peale, siis miks mitte teha sama lahutuse ajal. Fotograaf jäädvustas, kuidas Katlynn pesu väel jõe kaldal veini jõi ja oma pulmakleiti põletas. Ka see on üks viis, kuidas lahutusest üle saada.

Katlynn McKee /Caters News Agency

«Ma uurisin natukene erinevaid võimalusi, aga idee on minu oma ja ma tegin seda täpselt nii nagu ma tahtsin. See oli nagu mäss abielu vastu ja minu viis öelda, et ma olen vaba. Mu sõbrad leidsid, et see oli suurepärane mõte ja paljud inimesed on mulle tunnistanud, et nad oleksid tahtnud sama teha,» räägib naine. Ilmselt näitab see, et ka kõige kohutavamatest olukordadest võib sündida midagi positiivset, oleneb lihtsalt sellest, millise nurga alt asju vaadata.