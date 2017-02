Kuidas kaotada kilosid trenni tegemata ja dieeti pidamata?

Toitumisekspert Karen Ansel selgitab, et on veel kaks väga lihtsat asja, mida sa saad teha, et kaalust alla võtta:

Söö rohkem kiudaineid

Kiudained hoiavad kõhu kauem täis ja ei lase sul süüa tühjasid kaloreid ehk teisisõnu sa lihtsalt ei taha nii palju päeva jooksul lihtsalt näksida. Enamik inimesi sööb ainult pool vajalikust päevasest kogusest (keskmiselt 25 grammi kiudaineid päevas vajavad naised ja 38 grammi mehed). Kiudained soodustavad heade bakterite kasvu, mis hoiavad su näljatunde kontrolli all. Viimased uuringud on kinnitanud, et kiudained soodustavad seedimist ehk aitavad su kehal kaloritest vabaneda. Kiudaineid saad näiteks täisteratoitudest ja ubadest, pähklitest ja marjadest.

Vähendada toidu koguseid

Toitumisspetsialist ütleb, et väga lihtne on toidu kogustega liialdada. Näiteks, sa arvad, et üks kausitäis riisi on normaalne portsjon, aga tegelikult on üks kolmandik sellest piisav. Kui sa vähendad seda, kui palju sa sööd, siis sa ei anna oma kehale nii palju kaloreid ja sa hakkad loomulikult kaalust alla võtma. Selleks et teada saada, kui suured peaksid olema sinu portsonid, siis pea nõu arsti või toitumisspetsialistiga.