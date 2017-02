Roosa täidisega, kohev ja magus vastlakukkel

Retseptisahtel tegi vastlakuklid erilisemaks roosa täidisega, mille sai peedipulbrit kasutades. Mingit maitset see ei anna, lihtsalt silmailu. Lisaks ei ole retseptis kasutatud ainult vahukoort, vaid see on segatud ka kohupiimaga. Tulemus on imeline!

Kuklite tegemine pole üldse keeruline, see lihtsalt tundub pikk ja vaevaline protsess. Tegelikult möödub suurem osa ajast oodates, kuni tainas kerkib.

Valmistamisaeg: 1 h 30 min

Küpsetamise aeg: 20 min

Kokku kuluv aeg: 1 h 50 min

Koostisained

1 muna määrimiseks

Taigen

900 g jahu

1 tl soola

3-4 supilusikat suhkrut

1 pakk kuivpärmi (u 11 gr)

u 250 g toasooja hapukoort

250 ml käesooja vett

70 g sulatatud võid

Täidis

toormoosi

200 ml vahukoort

200 g teralist kohupiima

4 spl suhkrut

1,5 spl sidrunimahla

poolt tl vanillisuhkrut

peedipulbrit

Valmistamisõpetus

Sega omavahel taina kuivained.

Lisa hapukoor, vesi ja või.

Sõtku, kuni taigen tuleb käe küljest lahti.

Lase kerkida tund aega, siis vajuta tainas maha ja lase veel umbes pool tundi kerkida.

Eelsoojenda pöördõhuga ahi 200c.

Vormi taignast kuklid ja pintselda need 1 lahtiklopitud munaga.

Pane veevannil 15-20 minutiks ahju.

Täidiseks vahusta vahukoor 2 spl suhkruga ja sega teises kausis kohupiim kokku 2 spl suhkruga.

Sega vahukoor ja kohupiim omavahel kokku ning lisa roosa värvi saamiseks peedipulber. Sega juurde sidrunimahl ja vanillisuhkur.

Võta kuklid ahjust välja, lõika mütsikesed pealt ära ning uurista veidi kukleid ja mütsikesi, et täidis ära mahuks. Pane kõigepealt kukli peale toormoosi ja seejärel vahukoore ning kohupiima segu.