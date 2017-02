Klassikaline pärmitainas vastlakuklite ja pirukate tegemiseks

Retseptisahtel aitab hädast välja ja õpetab homse vastlapäeva puhul, kuidas teha pärmitainast, millest saab ka oivalised kuklid.

Paljud teevad pärmitainast tegelikult n-ö tunde järgi, täpseid koguseid mõõtmata. Neile, kel vilumust veel vähe, oleme siia lisanud siiski umbkaudsed kogused. Suhkru ja soola vahekorda võib vastavalt vajadusele muuta (sõltuvalt, kas tegemist on soolase või magusa küpsetisega). Samas tasub meeles pidada, et igas küpsetises võiks olla näputäis mõlemat – siis on maitsed paremini tasakaalus.

Valmistamisaeg: 1 h 40 min

Küpsetamise aeg: 20 min

Kokku kuluv aeg: 2 h

Koostisained:

1 pakk kuivpärmi

2 tl soola

3-4 spl suhkrut

900 g jahu

1 kl leiget vett

250 g hapukoort

70 g võid

Valmistamisõpetus

Sega kuivained (jäta umbes veerand jahust hilisemaks, seda võid lisada jao kaupa, vastavalt vajadusele).

Lisa vesi, hapukoor ja sulatatud või.

Sõtku tainast nii kaua, kuni see käe küljest lahti tuleb.

Aseta rätik kausi peale ja jäta kauss tainapallikesega umbes tunniks ajaks soojemasse kohta kerkima. Sõtku maha ja lase veel pool tundi kerkida (tuuletõmbuses ja jahedas pärm ei kerki hästi).

Nüüd on tainas valmis saama pirukaks, pitsapõhjaks, kringliks või milleks iganes! Enne taina vormimist / rullimist puista tööpinnale õhuke kiht jahu – nii ei jää tainas sinna kinni (ka tainarulli võid jahuse käega üle tõmmata).

Märkmed

Tainast võid valmistada kas või väikeseid koduseid kukleid (sobivad hästi supi kõrvale või hommikuseks ampsuks). Selleks vormi tainast parajad pallid (tainas kerkib ka küpsedes!), laota küpsetuspaberiga kaetud ahjuplaadile ning aseta eelsoojendatud ahju (200*C) u 20 minutiks. Kui tahad eriti läikivaid kukleid, võid nad enne ahjupanekut lahtiklopitud munaga üle võõbata.