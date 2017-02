Viis põhjust, miks väikelapsele ei ole mõistlik anda puuviljamahla

Mõistagi on kõige parem jook lapsele värske vesi, kuid laps tahab ikka midagi magusat ning selleks on võimalusi küll ja veel. Poeletid on täis puuviljamahlu, limonaade, vitamiinidega rikastatud jooke, energiajooke, spordijooke ja nõnda edasi. Niivõrd suure valiku juures on raske teha tervislikke valikuid ja võrreldes energiajoogi või sinise limonaadiga tundub mahl väga hea valikuna. Tõttöelda pole ka see väikesele lapsele hea jook.

Alla aastane laps saab rinnapiima ja kui ta hakkab saama lisatoitu, siis võib talle pakkuda ka vett. Teisel eluaastal võib lapsele vee kõrval tutvustada ka lehmapiima, kuid väheses koguses. Kindlasti ei tohiks mahla ja teisi magusaid jooke anda lapsele siis, kui ta pole veel aastanegi. Bellybelly põhjendab, miks see nii on.