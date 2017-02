16 märki, et elukaaslane petab sind (või vähemalt mõtleb sellele)

Selleks, et suuremast krahhist pääseda, küsis Fox News ekspertidelt, millised ohumärgid võivad viljata sellele, et partner kas petab või kavatseb seda teha.

Ta valvab kullipilgul oma telefoni. Kuigi see on loomulik, et inimestel on telefon kogu aeg kaasas, tekitab küsimusi see, kui üks partneritest varjab oma telefoni teise eest või läheb silmanähtavalt närvi, kui teine satub selle lähedale. Eriti tasub ettevaatlik olla siis, kui selline käitumine on uus ja varem ei olnud tal harjumuseks telefoni endaga tualetti või õhtul magama minnes voodisse kaasa võtta.

Tujukõikumised ja kerge ärrituvus. Varasemaga võrreldes on partner muutunud sinu iseärasuste suhtes kannatamatumaks. Kombed, mida ta varem pidas nunnuks, hakkavad talle nüüd vastu. Selle põhjuseks võivad olla tema enda sisemised konfliktid, sest selle asemel, et sinuga olla, võib ta südames tunda soovi viibida kuskil mujal. See ajab teda kahtlemata närvi ja vihaseks. Võimalik, et ta norib meelega tüli, et teie suhet saboteerida.

Tema juures hakkab silma mingi füüsiline muutus. Võib-olla ta vahetas parfüümi või tegi uue soengu. Probleem on selles, et ta ei rääkinud sinuga sellest. Tavaliselt, kui üks partneritest läbib mingi stiilimuutuse, siis ta kas arutab seda oma kallimaga või küsib pärast, mida teine arvab. Kui ta vaatab mujale, siis on see muutus salajase silmarõõmu nimel.

Teda ei huvita teie tulevik. Näiteks ei plaani ta koos puhkusele minemist ja ei taha reisida. Ka mäletad veel seda aega, kui te rääkisite tulevastest sündmustest? Reisidest, üritustest, ostudest? Kui ta ei taha tulevikust rääkida ja viib jututeema alati mujale, peaksid uurima, miks ta seda väldib.

Ühtäkki suhtleb ta rohkem oma vallaliste ja lahutatud sõpradega. Vahepeal leidis ta küllaga põhjuseid, miks ta ei saanud või ei tahtnud nende sõpradega kokku saada. Nüüd on nad jälle platsis ja seltskonnas tulevad tihti jutuks suhted. Mis toimub?

Tema sugutung on muutunud. See märk võib segadusse ajada, sest see võib avalduda nii täielikult seksi vältimises kui ka vastupidises - ta tahab kogu aeg seksida. Võimalik, et ta on oma salamõtete ajel seksuaalselt laetud ja tunneb end uue kire tõttu enesekindlamalt. Ka võib olla, et ta on seksiks rohkem valmis süütundest, sest tahab oma pattu niimoodi kompenseerida.

Ta on emotsionaalselt endassesulgunud. Tundub, nagu ta ei tahakski enam suhelda, te olete eri lainel. Kui sina vaatad telekat, läheb tema arvuti taha. Kui sa oled voodis, otsustab tema filmi vaadata. Selline emotsionaalse distantsi hoidmine on sageli truudusetuse kasvulava ning teadlik eemale hoidmine võib olla märk, et tal on silmas keegi teine.

Ta on varemgi petnud. Varasem käitumine võib olla märk ka tulevasest käitumisest, isegi suhetes. Kui ta on seda juba varem teinud, on see edaspidi tema jaoks lihtsam. Muret tasub tunda ka siis, kui tema vanematel on petmisega probleeme olnud, sest paratamatult võtame me oma perest eeskuju. Sel juhul tasub kallimaga nendest teemadest rääkida ja uurida, millised tema enda põhimõtted on, sest rääkimine võib aidata vältida vanematega samasse ämbrisse astumist.