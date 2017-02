Kümme asja, mida iga mees voodis igatseb

Üks sellistest tavalistest meestest kirjutab väljaandes Women’s Health, mida mehed täpsemalt ihaldavad, et seks oleks vürtsikas, aga armas, ja aeg-ajalt veidi üllatav.

Ole innukas. Mees astub hea meelega esimese sammu ise ja kui sina seda ei tee, siis on ta sunnitud tegutsema. Sellegipoolest tahab ta näha, et ka sina oled hakkamist täis. Vahel võiksid seepärast ka rohkem ise seksi algatada.

Seksikas pesu. Mees saab aru küll, et oled ilusa pesu selga pannud ainult tema jaoks ja ta oskab seda hinnata. Isegi siis, kui ta ei pööra sellele otseselt tähelepanu ja tahab, et sa end ruttu paljaks võtaksid.

Eelmäng. Ära lase end ära petta kirglikest filmidest, kus mehed on kohe valmis naisi rebima. Tegelikult meeldib ka meelsetele pinget kruvida, sest õige eelhäälestusega on seks alati nauditavam.

Spontaansus. Igal paaril tuleb paratamatult silmitsi seista rutiiniga, isegi kui seda esineb vaid pinnapealselt. Ära karda oma tavalisi seksiharjumusi muuta. Tegelikult jõuaksite ju seksida ka argihommikul enne tööle tormamist või teha vahelduseks ainult oraalseksi. Pane mõte tööle ja astu mugavustsoonist välja.

Ole häälekas. Ära pelga seda välja öelda või oiates häälega märku anda, et sul on mõnus. Partner on tagasiside üle väga õnnelik.

Ütle ta nime. Inimesele meeldib oma nime kuulda ja seksi ajal hoiab see hetkes. Kasuta seda ära.

Turvalisus. Kui te olete püsisuhtes, sa kasutad mingit rasestumisvastast vahendit ja teid mõlemaid on suguhaiguste suhtes testitud, ei pea selle pärast muretsema. Vastasel juhul tuleb teil mõlemal hoolitseda, et tagavaraks oleks piisavalt kondoome. See ei ole ainult mehe mure. Kui võtad suhet tõsiselt, siis muretsed ka ise, et midagi ei jääks juhuse hooleks.

Avatud suhtumine. Kindlasti tuleb magamistoas kasuks, kui sa oled entusiastliku suhtumisega ja näitad, et oled kõigeks valmis. See ei tähenda kindlasti, et peadki kõigega leppima - muidugi mitte. Aga ole valmis ta ettepanekud vähemalt ära kuulama.

Hea huumorimeel. Seksis tuleb ette igasugu asju ja vahel võib midagi valesti minna. See võib olla kas naljakas või kohutavalt piinlik. Kui te suudate koos selle üle naerda, saate olukorraga oluliselt paremini hakkama.

Orgasm. Mees tahab näha, et sa saad orgasmi ja ei teeskle seda. Ta teeb hea meelega nii, et sul oleks mõnus, nii et ütle oma soovid välja ja ära tunne piinlikkust.