Seksinipp aastast 1894: ära lase mehel end kunagi alasti näha

Metodistist naine ei kavatsenud nalja teha, kuigi tänapäeval tema tõdesid just sellisena levitatakse, kirjutab Redbook. Samas on see hea näide sellest, kui kardinaalselt on suhtumine seksuaalellu ja sellest rääkimine aja jooksul muutunud.

«Tark pruut võtab endale eesmärgiks mitte kunagi näidata mehele oma riietamata keha, ja mitte kunagi lubada mehel endale oma alasti keha näidata,» soovitas Ruth Smythers noortele pruutidele. «Kui seksi pole võimalik vältida, tuleks seda praktiseerida vaid täielikus pimeduses.»

On sellest nipist midagi õppida, jäägu igaühe enda otsustada, kuigi arvata võib, et tänapäeval ei ole sellest abielu parandamiseks erilist kasu.