Teadlased tegid kindlaks, millised huuled on naistel kõige ahvatlevamad

Miranda Kerri huuled on uuringu järgi ideaalilähedased.

Selfiajastul on naised hakanud oma huultele varasemast rohkem tähelepanu pöörama, et piltidel hakkaks pringid huuled esimesena silma. 2015. aastal paigaldati USAs koguni 27 400 huuleimplantaati. Mida näevad õigupoolest välja täiuslikud huuled? Tuleb välja, et atraktiivseks peetakse siiski loomulikuma välimusega huuli.