Sodiaagi saladused: millised tähemärgid on kõige suuremad peoloomad?

Jäär

Jäär on tuntud seltsiva ja sõbraliku loomu poolest. Peol ei ole tal kombeks napsiga piiri pidada ja nii liigub ta oma klaasiga ühe sõbra juurest teise juurde. Ta tahab, et kõigil oleks sama lõbus kui tal ning kui pidu hakkab vaibuma, hoolitseb ta selle eest, et jooki jätkuks kauemaks ja keegi ei läheks veel koju. Kui sul on kunagi halb tuju, siis võid oma Jäärast sõbra üles otsida, sest tema tõstab kindlasti su meelolu.

Sõnn

Sõnn on väga lojaalne sõber. Mis iganes peol ka ei juhtuks, sa tead, et tema ilma sinuta jalga ei lase. Kui tahad, täidab ta ka kosjasobitaja rolli. Ettevaatlik tasub olla vaid sellega, et kui Sõnn naudib oma õhtut ülemäära palju, tuleb esile tema kangekaelsus. Teisisõnu - kui talle ei meeldi sinu plaan õhtuks, võib ta end väga purju juua. Baarikaklust Sõnniga tuleks igal juhul vältida, sest oma loomult on ta eriti temperamentne.

Kaksikud

Mitu inimest mahub ühe Kaksiku sisse, teab vaid tema ise. Kaksikutega pidutsedes ole valmis mis iganes olukordadeks. Olete väljas ja naudite õhtut, kui Kaksikute käitumisviis järsult muutub. Kuna ta ise on ka üsna otsustusvõimetu, võiks sul selleks juhul olla mõni varuplaan. Võimalik, et teil tuleb ühe õhtu jooksul pidevalt kohti vahetada, sest ühes baaris ei kannata Kaksikud kaua olla.

Vähk

Vahel tundub, et vähid ei tohiks üldse pidudel käia. Kuna Vähk on emotsioonidest nii pungil, on vähe vaja, et ta nutma puhkeks. Parem oleks, et kõik läheb nii nagu plaanitud. Võttes arvesse Vähi niivõrd äärmusliku tundeskaalat, võib ka olla, et ta ühel hetkel on ta peo lõbusaim hing, kes lõkerdab naerda ja teisel hetkel karjub oma vaka all olnud viha välja.

Lõvi

Kui sa kutsud oma peole Lõvi, siis hoolitse kõigepealt selle eest, et alkoholi voolaks ojadena. Tema ei kavatse joomisega piiri pidada. Teadupoolest ei ole Lõvidel kombeks oma arvamust enda teada hoida ja nad ütlevad kõik välja, mis vähegi meelel. Kui mängus on alkohol, ära temaga tülitsema hakka. Lõvi on juht ja tal on alati õigus!

Neitsi

Kõik teavad, et Neitsid on perfektsionistid. Sa võid leida Neitsi üksi pärast rasket tööpäeva baarinurgas veini joomas, kuid parim peokaaslane ta ei ole. Ta eelistab pigem omaette olla. Neitsi valib väga hoolikalt, millises seltskonnas ta pidutseda tahab. Talle meeldib puhtus ja kord, seega eelistab ta pigem kallimaid kohti. Helista Neitsile siis, kui tahad minna heasse restorani või peenesse vinoteeki.

Kaalud

Kaalud on tähemärk, kellega kõik pidutseda tahavad. Nad on alati õnnelikud ja naudivad elu täiel rinnal. Kaalud näevad vaeva ka selle nimel, et kõigil teistel lõbus oleks. Kaalude tasakaalukas ja praktiline loomus tuleb kasuks isegi siis, kui seltskond on napsiga liiale läinud. Juhtub, et keegi läheb tülli või kaklema, saab kindel olla, et Kaalude esindaja klaarib juhtunu õiglaselt ära.