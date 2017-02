Viis isamaalist Oscari-filmide soovitust vabariigi aastapäevaks

Reklaamivaba internetitelevisioon Viaplay otsis Eesti sünnipäeva veetmiseks oma videoteegist välja viis patriootlikku filmi, mis on kokku pälvinud tervelt 12 Oscarit.

Kuus Oscari võitnud «Piinakamber» («The Hurt Locker», 2008), IMDB hinne 7,6 10st Sõda on põrgu. Miks siis otsustavad nii paljud mehed ikkagi sõdida? Ajal, mil sõjaväed koosnevad ajateenijate asemel vabatahtlikest ning mehed sisenevad sõjakeerisesse täie teadlikkusega, mõjub lahingust saadav adrenaliinilaeng teinekord võimsa ja isegi sõltuvusttekitava magnetina. «Piinakamber» on pingeline portree eriüksuslastest, kelle töö on üks maailma ohtlikumaid: lahingutingimustes pommide desarmeerimine. Vägivaldse kokkupõrke ajal asub seersant James (Jeremy Renner) juhtima üht suurte kogemustega pommirühma ning üllatab kaht oma alluvat, Sanborni ja Eldridge'i sellega, et saadab neid järjekindlalt linnalahingu eluohtlikku keerisesse. Jamesi käitumine jätab mulje nagu oleks ta surma suhtes täielikult ükskõikne. Ajal, mil mehed oma uut metsikut juhti ohjata püüavad, puhkeb linnas kaos ja Jamesi tõeline pale tuleb välja viisil, mis muudab kõiki mehi igaveseks. Parima meeskõrvalosa eest Mark Rylance’ile Oscari toonud «Spioonide sild» («Bridge of Spies», 2015), IMDB hinne 7,6 10st Selles külma sõja päevil aset leidvas ajaloolises draamas saab Brooklyni finantsadvokaat James B. Donovan (Tom Hanks) ülesande vahendada vangide vahetust. Nendeks on Nõukogude Liidu kohal alla tulistatud USA piloot ja Nõukogude spioon, kes kannab 45 aastast vanglakaristust USA vastu luuramise eest. Esmalt hirmutab see ülesanne teda, ent peatselt üritab ta sellega võimalikult hästi hakkama saada. Ent kuigi ta ületab järjest oma teele tekkivaid takistusi, mõistab ta peatselt hädaohtu, millesse ta seeläbi oma pere seab. Parima helimontaaži Oscari võitnud «00.30» («Zero Dark Thirty», 2012), IMDB hinne 7,4 10st Tervelt kümne aasta vältel pühendusid eliit-luurerühmad ja armeejuhid saladuskatte all üle maailma töötades vaid ühele eesmärgile – leida ja kõrvaldada Osama bin Laden. Film «00.30» toob taas kokku Oscariga pärjatud tiimi – režissööri ja produtsendi Kathryn Bigelow ning stsenaristi ja produtsendi Mark Boali («Piinakamber»), et tuua teieni lugu ajaloo võimsaimast inimjahist maailma kõige ohtlikumale mehele. Samuti parima helimontaaži eest Oscari teeninud «Ameerika snaiper» («American Sniper», 2014), IMDB hinne 7,3 10st USA mereväe eriüksuslane Chris Kyle (Bradley Cooper) on pühendunud jäägitult oma ülesandele – kaitsta oma lahingukaaslasi. Temast saab üks surmavamaid snaipreid USA ajaloos. Ta vääramatu täpsus säästab palju elusid, kuid teeb temast ka vaenlaste peamise sihtmärgi. Hoolimata suurest ohust ja raskustest tulla samaaegselt toime ka oma perepea rolliga USA-s, käib Kyle neljal korral Iraagis missioonil. Ent kui ta viimaks lõplikult koju naaseb, avastab ta, et ei suuda sõda maha raputada. «Pianist» (2002) , mis noppis Oscarid nii parima režii, meespeaosa kui ka kohandatud stsenaariumi eest, IMDB hinne 8,5 10st Sakslaste tungimisega Teise maailmasõja ajal Poolasse algab poola-juudi klaverimängija Wladyslaw Szpilmanni (Adrien Brody) jaoks kannatuste periood. Varssavi geto surmalõksu vangistatult pääseb ta vaid napilt küüditamisest ja elab linna varemete vahel. Üksinda, võideldes päev-päevalt ellujäämise nimel, rändab ta inimtühjas linnas. Selles meeleheites pakub talle lohutust tema muusika. Teda aitab üks saksa ohvitser (Thomas Kretschmann), kes võtab enda peale riski ja otsustab juudi päritolu muusikut varjata. Filmielamuse peale võib lõdvestuseks vaadata kodumaist sarja «Vabad mehed», mida näeb Viaplays tervelt 16 osa jagu mõlemast seni valminud hooajast Ilmar Raagi lavastatud draamasari räägib noortest ajateenijatest, kes avastavad end ühtäkki täiesti uuest keskkonnast. Kõrvuti uue elu raskustega annab ajateenistus noortele inimestele võimaluse näha maailma värske nurga alt ja võtta vastu julgeid otsuseid. Huvitaval kombel pakub just selline «kinnine» süsteem inimestele tihti vabaduse.