Vabariigi aastapäeva toidulaua hitid on vürtsikilu, kartulisalat ja seapraad

Vabariigi aastapäeva traditsioonilise koduse pidulaua ületamatuks lemmikuks on kiluvõileivad ja kartulisalat – tervelt kolmveerandis Eesti peredes moodustavad just need toidud lahutamatu osa riigi sünnipäeva auks kaetavast lauast. Samuti on au sees seapraad ning Eesti riigi sümboolikaga maiustused.