Uudne lähenemine menstruatsioonile ja «mähkmetele»: kas sina kasutaksid vaginaalliimi?

Arusaadavalt pole naised uudse tootega sugugi rahul. Dopps aga võttis kriitika südamesse ning kirjutas toote Facebooki-lehel pika postituse, kus ta püüdis naistele nende vagiinasid selgitada. Kurioosset toodet ja meest vahendab Boing Boing.

«Jah, ma olen mees ja teie naistena oleksite pidanud ammu juba parema lahendusega välja tulema, kui seda on mähkmed ja tropid,» kirjutab Dopps. «Probleem on selles, et naised keskenduvad oma päevadele 25 protsenti ajast, mistõttu on nad märksa vähem produktiivsemad kui nad võiksid olla. Naised on meestest palju loomingulisemad, aga päevad hoiavad neid tagasi ja ajavad nende pead segi. Kas te mõistate, et enamik nahahooldusvahendeid on meeste leiutatud? Te ütlete, et Mensez kõlab kohutavalt, aga see pole seda. Kuigi naised on salalikud ja püüavad peita tõsiasja, et päevad on rõvedad, haisvad ja vastikud, siis tegelikult päevad pole seda, vaid hoopis mähkmed, mida naised peavad sel ajal kandma, on rõvedad. Pole vahet, mis värvi need on või kui nunnud nimed neile pannakse, need on siiski mähkmed ja naisi on lollitatud, pannes nad arvama, et need on toredad. See pole tõsi! Mensez pitseerib vere ja vedelikud kehasse ja seni, kuni need on kehas, on need ka steriilsed. Kogu rõvedus juhtub siis, kui vedelikud lekivad aluspesusse, veri puutub kokku õhuga ja bakteritega – asjad, mis käivad kaasas sidemete ja tampoonidega. Ma mõistan, et Mensez on väga erinev ning naistel läheb aega, et ideega harjuda. Mu unistuseks on, et naisi ei häiriks miski, ka psühholoogilised probleemid, mis päevadega kaasnevad ja näha, kui kaugele võivad naised areneda!»