Kuidas saada paremaks suudlejaks?

Suudlus võib olla sama intiimne kui seks ja kindlasti on see sama oluline, aga suudlemise juures on rohkem nüansse, kui huulte ja keelte kokkupuude. Siin on kümme nippi, kuidas muuta suudlemine palju võimsamaks kogemuseks.

Värske hingeõhk. See on põhimõtteliselt kõige alus, sest sa võid olla väga osav suudleja, aga kui su suu haiseb küüslaugu järele, siis ei ole tähtsust sellel, mida sa oled võimeline oma keelte ja huultega tegema. Hoia pinget üleval. See tähendab seda, et hea suudlus on ootamist väärt. Mõtle, milline oleks hea moment, kas pärast esimest kohtingut või pärast seda, kui olete juba paar nädalat deitinud. Ära liiga kaua ka oota, muidu su kaaslane võib mõelda, et sa ei ole temast huvitatud. Keskendu silmadele. Suu on suudlemiseks ja rääkimiseks, aga silmadega on võimalik öelda asju ka ilma sõnadeta. Kui sa nõjatud oma partnerit suudlema, siis vaata talle sügavalt silma, aga suudluse ajal teist jõllitada on natukene imelik. Siis on targem silmad kinni hoida ja teiste meeltega oma kaaslast tunnetada. Suudle inimest, kes sulle meeldib. Kõik on ilmselt suudelnud kedagi lihtsalt tantsuhoos või nõrkushetkel, aga see ei ole kunagi kirglik suudlus. Kui sa suudled ainult seda inimest, kes sulle päriselt meeldib, siis see suudlus on palju parem ja naturaalsem. Liiga paljude inimeste suudlemine võib viia teatud tundetuseni. Samas ei tasu unustada ka mantrat, et «harjutamine teeb meistriks». Võta aega. Suudlemine on meeskonnatöö. Ära suru ennast peale, vaid vaata, mida teine teeb ja mine vooluga kaasa. Keeletöö. Keelt võib kasutada väga hästi või täiesti kohutavalt. Sa ei pea oma suudlusega teist ründama, vastupidi õrnad suudlused on maagilised. Pea silmas ka teid ümbrisevat keskkonda. Kas te suudlete küünlavalgel või vihma käes? Kuna teie silmad on suletud, siis jääb teil üle ainult teiste meeltega tunnetada seda, mis toimub teie ümber ja see teeb suudluse veel imelisemaks. Ole spontaanne. Ootamatud suudlused võivad olla väga kuumad. Tee oma kaaslasele väike üllatus siis, kui ta seda kõige vähem oodata oskab. Kontrolli oma sülge. Lisaks keelele oleks hea, kui sa kontrolliksid seda, kui palju sülge sa eritad. Avasta. Ära keskendu kramplikult ainult suule. Sa võid katsuda samal ajal kaaslase kaela või hoida teda kõvasti enda vastas, et võimendada seda erilist hetke, vahendab Marie Claire.