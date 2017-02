Postimehe nädalahoroskoop 25. veebruar – 3. märts

Jäär

21. märts – 19. aprill

Sinu hinges võib pead tõsta mässumeelsus. Tahad ise otsustada, mida, millal ja kuidas teed. Igasugused piirangud, käsud ja keelud tunduvad ahistavad. Kui miski on sulle pikemalt närvidele käinud, võib nüüd mõõt täis saada, nii et teed järsu otsuse uus tee valida. Hoidu mõtlematust sildade põletamisest ja hulljulgetest sammudest.

Sõnn

20. aprill – 20. mai

Mingid vanad teemad võivad taas pinnale kerkida, nendega seoses pead enda eest seisma. Sõpradele oled suurepärane kaaslane – mõistev ja kannatlik. Ilmselt tuleb keegi sulle sel nädalal oma saladusi pihtima või rasket elu kurtma. Väga hästi võib õnnestuda heategevusliku projekti ettevõtmine koos mõttekaaslastega.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Kui su eriala on loominguline, võib karjääri edendamine väga hästi sujuda. Kui teed täpsust nõudvat tööd, kipub fookus kaduma, võid midagi olulist unustada või ülemuste nõudmistest valesti aru saada. Keegi sõpradest võib sind üllatada ning oma tegevusega su plaanid pea peale pöörata.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Oled julge ja otsustav. Peaksid aga jälgima, et su otsuste taga oleks kaine mõistus, vältida tuleb suuri muudatusi toovate käikude tegemist tugeva emotsiooni pinnalt. Vajad uudsust ja vabadust. Rutiinne töö ja ülemuste korraldused, mis ei kõla sinu põhimõtetega kokku, võivad tekitada viha ja tahtmise uks pauguga kinni lüüa.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Sind paelub uus ja tundmatu, oled aldis õppima. Sind võib vallata soov kuhugi kaugele ära sõita. Tahad argimuredest eemale saada, põnevaid seiklusi kogeda. Kui lähed tõesti sel nädalal reisile, võib see kujuneda väga eriliseks ettevõtmiseks. Ära unusta, et mõni teekond võib ka ohtlik olla, pane rõhku turvalisusele.

Neitsi

23. august – 22. september

Hing ihkab romantikat! Tahad tunda, et sind armastatakse, oled ise valmis pühenduma. Kui nüüd armud, võib see juhtuda ülepeakaela. Suures tundetulvas on raske inimest realistlikult näha, kipud partnerit tugevasti idealiseerima. Uued tutvused võivad areneda suure kiirusega. Ära kaota ettevaatust, hoidu juhusuhetest.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Küllap tunned end reipalt ja enesekindlalt, sead endale eesmärke, mis võivad olla liiga kõrged. Partnerlussuhetes tasub olla taktitundeline, mitte lasta emotsioonidel üle keeda. Sinu soovid on suured, nõudmised armsamale kõrged. Kui miski tema käitumises häirib sind, kipud kergesti riidu kiskuma.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Tegutsemistahet on palju, samas oled kannatamatu. Sa ei ole praegu just parim meeskonnamängija, tahad tööd oma käe järgi sättida ning kruvid tempo väga kõrgeks, arvestamata seejuures kolleegide vajadustega. Varu ettevaatust ja kannatust, kui kasutad tööriistu või oled autoroolis.

Ambur

22. november – 21. detsember

Perekonna toetus on sulle väga oluline. Võimalik, et pead sel nädalal kedagi lähedastest aitama, kas või sellega, et kuulad ära, mis tal on hingelt rääkida. Kui oled lapsevanem, võib suhtlus järeltulijatega omajagu peavalu valmistada. Nad võivad sulle mingi üllatuse valmistada, raske on neid mõista.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Võiksid õppida midagi loomingulist. Võimalik, et avastad endal olevat andeid, millest sa ei olnud varem teadlik. Sind võib vallata soov end avada, hästi varjatud saladusi kellelegi usaldada. Suhtlus õdede-vendadega võib tiheneda, seevastu vanema põlvkonnaga hästi läbi saamine nõuab tugevat närvi.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Nädal ei sobi riskide võtmiseks äris ega ka suuremate tehingute tegemiseks. Sa ei pruugi olukorda päris selge pilguga näha, ka on võimalik, et keegi üritab sind rahaasjus tüssata. Ajajärk on hea aga selleks, et alustada mõne päris uue ala õppimist. Vaimustus võib tekkida esimesest hetkest.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Päikese ja Neptuuni ühendus võimendab veelgi sulle loomuomast romantikavajadust ja soovi teiste eest hoolitseda. Väldi ülepingutust, puhka piisavalt. Äriasjus võivad toimuda kiired ja üllatavad muudatused. Ära lase sellel end rööpast välja viia, ära hakka sahmima, vaid jälgi toimuvat hoolega.