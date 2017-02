MOEAJALOOTUND. Käekottide tõus paunakestest luksusesemeteni

Hermès’ Birkin on ilmselt üks kuulsamaid ja kallimaid käekotte maailmas. Legendi järgi kurtis laulja ja näitleja Jane Birkin ühel õhulennul 1983. aastal, et ta ei suuda leida elegantset ja piisavate sahtlitega käekotti, mis mahutaks kõike talle vajalikku. Juhuslikult oli tema pinginaabriks sel hetkel Jean-Louis Dumas, Hermèsi üks juhte. Ülejäänu on juba ajalugu. Selle ostmise ootejärjekord võib ulatuda kuudest aastateni, kuna valmib otsast lõpuni käsitööna. Käekoti hind küündib eriti eksklusiivse mudeli puhul kümnete tuhandete eurodeni.

18karaadise kullaga kaunistatud krokodillinahast Birkini käekott / Bobby Yip / Reuters / Scanpix

Näitlejad ja printsessid pole ainukesed, kelle järgi käekotte nimetatakse. Modellid on disaineritele samuti tõelised muusad. Jessica Stamile valmistas Marc Jacobs temanimelise käekoti (Marc Jacobs Stam), mis on inspireeritud vintage’ist ning sellel on tepitud disain ning ketiga rihm. See käekott oli koheselt suur moehitt ning on ilmselt üks 2000. aastate ikoonilisemaid käekotte.

2015. aastast on bränd numbes üks jälle Gucci. Sel hooajal on vastuvaidlematu liider Gucci Dionysus . Ja selle saab omandada «kõigest» 1800-4000 euroga. Muide, järelturul on selle hind kallim.

Hendrikje muuseum

Kes tunneb huvi kottide ajaloo vastu, sellele on väga inspireeriv külastada Hendrikje muuseumi Amsterdamis. Hendrikje Ivol on rohkem kui 2500 oivalisest käekotist koosnev kollektsioon, mis kogutud viimase 30 aasta jooksul. Omaenda kodus on ta avanud maailma esimese ja suurima kotimuuseumi, kus leidub suurepäraseid näidiseid 16. sajandist tänapäevani, sealhulgas kotte, mis on valmistatud nahast, plastikust, pitsist ja pärltikandist; kilpkonnaluust, metallist, õlgedest ja papjeemašeest.

Praegusel ajal, kui iga uus hooaeg toob kaasa ka uue kotimoe, on käekott muutunud asendamatuks moeaksessuaariks. Naine, kes lahkub kodust varavalges ja jõuab koju tagasi õhtusöögi valmistamise ajaks, kannab käekotis kaasas sisuliselt kõike, mida elus vaja läheb. Seal on rahakott, dokumendid, mobiiltelefon, võtmed, meigitarbed, märkmik, prillid...