Levinud trenniharjumused, mis kiirendavad vananemist

Vahel võib juhtuda, et heast tahtest hoolimata rikub treening tervist ja kiirendab seeläbi ka vananemisprotsessi. You Beauty hoiatab, mille suhtes tuleb olla tähelepanelik kõigil, kes regulaarselt trenni teevad.

Sa ei puhka

Kui keha on pidevalt valus ja kange, ei anna sa tõenäoliselt endale kosumiseks piisavalt aega. Lihaskiududel läheb taastumiseks aega ja kui samad lihased on pidevalt töös, ei jõua need enne järjekordset proovilepanekut toibuda.

Sa teed ainult kardiot

Palju on neid, kes keskenduvad ainult aeroobsele treeningule, sest see on hea moodus, kuidas korraga palju kaloreid kulutada. Tegelikult vajab keha hädasti ka jõutreeningut, et olla tugevam ja ka vigastuste ohule paremini vastu panna.

Sul on halb rüht

Halb rüht on selge märk vananemisest. Selle vastu aitavad hästi harjutused, mis mõjuvad vastupidiselt – näiteks tõmbed ja venitused. Rühi parandamiseks on suurepärane treening jooga. Kui pole tahtmist sellega põhjalikult tegeleda, võiks treeningrutiini lisada vähemalt mõne joogapoosi.

Sa ei treeni vaagnapõhjalihaseid

Tugeva ülakeha nimel meeldib paljudele panna põhirõhku vaid kõhulihastele, sest vaatamata teavitustööle püsib jätkuvalt müüt, et rasva saab põletada lokaalselt ja istessetõusud toovad viimaks lameda kõhu. Tegelikult tuleks treenida korsetilihaseid ja ka vaagnapõhjalihaseid. Selleks sobivad hästi Kegeli harjutused.

Sa ei treeni plahvatuslikku jõudu

Plahvatuslikku jõudu saab treenida harjutustega, mis sunnivad väga kiiresti jõudu kasutama. Vananedes muutub see võime üha nõrgemaks ja kahaneb ka reaktsioonivõime. Lisa kindlasti oma treeningrežiimi ka selliseid harjutusi.