Kuidas see seksikalt riietumine päriselt käib?

Kas seksikas naine on see, kes jätab riietudes võimalikult palju paljast ihu katmata või hoopis see, kes laseb paljal nahal minimaalselt välkuda? Kindlasti arvavad paljud, et just esimene on õige vastus, sest kinni kaetud ihu ei saa ju ometi olla seksikas, kuid tegelikult võib nii siiski olla. Just enda võimalikult paljaks koorimine on tegevus, mis võib jätta liiga labase, kerglase ja kohati isegi meeleheitel mulje.

Mõelge ise, kui seksikas ikka on, kui naine on pannud selga mikromini, nabatopi, mille dekoltee on nii suur, et rinnapartii ähvardab sealt välja hüpata ning kõigele sellele lisanud killerkontsad? Küll aga on mehed isegi tunnistanud, et palju rohkem erutavad neid sellised riided, mille puhul tekib üllatusmoment ja kõik ei ole koheselt letti löödud.

Kuidas siis ikkagi näha välja seksikas, ilma et peaks päris paljalt välja minema?

Kõige lihtsamalt saab seksikust lisada kingade ja eriti just kontsaga kingade abil. Kui naine kannab kontsi, muutub ta alateadlikult enesekindlamaks ning tema kõnnak seksikamaks. Viimane juhtub loomulikult ainult siis, kui osatakse kontsadega kõndida. Pardi kombel, pepu püsti, ringi paterdamine ei tee kedagi seksikaks.

Paljud unustavad ära, et üheks naise kõige seksikamaks kehaosaks peetakse õlgu ja selga. Näiteks seljalt avatud topp või kleit, mis on eest kinni kaetud, ei mõju väga pealetükkivalt, kuid sellel on kindel seksikuse faktor. Samuti ei pruugi õlgade paljastamine tunduda erilise pingutusena pilke püüda, kuid tegelikult see just seda on. Pealegi peetakse õlgu naise kõige ilusamaks kehaosaks, olenemata tema figuurist.

Mis värv on seksikas?

Vähe teatakse ka seda, et paljastatud randmed mõjuvad seksikalt. Seetõttu võib ka tagasihoidlikult mõjuv, kuid kolmveerandkäistega pluus mõjuda palju seksikamalt kui arvata oskaks.

