Seitse asja, mida teha kohe pärast seksi, et lähedust suurendada

Seksuoloog Jess O’Reilly räägib portaalis Women's Health, et muutus ja üllatus magamistoas ei tee teid mitte ainult lähedasemaks, vaid soosib ka kirgliku atmosfääri loomist. «Tehes kohandusi tavapärases seksijärgses rutiinis, võid avastada, et su üldine huvi seksi vastu suureneb. Inimest tõmbab loomupäraselt kõige uudse poole,» nendib ta.

Tee oma seksuaalelu huvitavamaks sellega, et ei jää kohe pärast seksi magama. Nii muutute veelgi lähedasemaks ja ootate järgmist korda suurema põnevusega.

Tee partnerile massaaži

Enamasti tehakse massaaži eelmänguks, et lõõgastuda ja õigele lainele minna. Pärast seksi võib see aga olla veegi intiimsem. Seda enam, et kuna kumbagi ei motiveeri selleks mingi tagamõte, näitab see partnerile, et ta on tõesti armastatud.

Toitke teineteist

Voodis söömises on teinekord midagi väga erilist. Alasti teineteise toitmine on aga eriti seksikas ja annab teile jõudu juurde, et uuesti hullama hakata.

Võtke järelmänguga hoog maha

Pärast seksi saab eelmängule sarnaste võtetega teha järelmängu – puudutused ja musid erogeensetele piirkondadele on vaid õrnemad ja aeglasemad.

Lugege teineteisele

Üha rohkem paare on avastanud, et teineteisele ette lugemine ühendab neid. Ühtlasi pakub see võimaluse eluolu üle arutada ja mõtteid vahetada.

Hingake ühises rütmis

Hingake teineteise kaisus. Uuringud on näidanud, et paljud paarid hingavadki ühes rütmis ja kui seda teha väga lähestikku olles, suurendab see vaimset sidet.

Minge vanni

Peske teineteist ja ja nautige koos veedetud aega. Alasti vees olles olete väga haavatavad ja see teeb teid lähedasemaks.

Tehke komplimente

Ütle midagi head äsja nauditud seksi või tema tema isiksuseomaduste kohta. See teeb teile mõlemale rõõmu ja näitab, et hoolid.