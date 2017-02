Kümme suurepärast asja, mis juhtuvad siis, kui paned piirid paika

1. Sa saad endast teadlikumaks. Sa saad parema kontakti oma tunnetega ning teadvustad, et sinu tunded ei ole seotud teiste inimese või ümbritseva keskkonnaga, vaid sinu endaga.

2. Sinust saab parem partner, lapsevanem ja sõber. Piirid annavad meile võimaluse ennast laadida. Ja kui meil on rohkem energiat, siis saame olemas olla ka oma lähedaste jaoks.

3. Sa hakkad enda eest rohkem hoolt kandma. Piiride seadmine asetab fookusesse meie enda heaolu. See ei ole isekus, kui kannad hoolt enda vajaduste eest. Ja kui enda vajadused on rahuldatud, siis saad hoolitseda ka teiste vajaduste eest.

4. Sa oled vähem stressis. Ilma piirideta võtame me üle meid ümbritsevate inimeste probleemid ja meie jõuvarud vähenevad. Või veelgi hullem, meie enda vajadused jäävad üldse tagaplaanile. Kui meil on mõistlikud piirid, siis on meie elus vähem stressi.

5. Sa oled parem suhtleja. Selleks, et piire seada, on meil vaja välja öelda, mis on ja mis ei ole meile vastuvõetav. Selleks püüame oma tundeid ja mõtteid väljendada lihtsalt ja selgelt.

6. Sa hakkad inimesi rohkem usaldama. Inimesed kardavad, et piiride seadmine võib teha teisele haiget. Oma piiride väljendamine tähendab, et usaldad, et teine suudab oma tekkivate tunnetega toime tulla. Ja suurem usaldus viib paremate suheteni.

7. Sa oled vähem vihane. Piirideta elu võib viia vihatunneteni juhul, kui meie ümber elavad inimesed käituvad pidevalt viisil, mis pole meile vastuvõetav. Piire seades anname oma tunnetest varakult märku ja teistel on võimalik sellega arvestada.

8. Sa õpid ütlema «ei». Sõnal «ei» on suur jõud. Üks viise piiride seadmiseks on «ei» ütlemine asjadele, mida sa ei soovi või ei suuda lahendada.

9. Sa hakkad austama rohkem ka teiste inimeste piire. Kui oled õppinud ütlema «ei», siis suudad mõista paremini ka teist inimest, kes ütleb sulle «ei».

10. Sa tegeled rohkem asjadega, mis sulle päriselt meeldivad. Kujuta ette oma elu ilma ebavajalike kohustusteta tänu sellele, et hakkasid kasutama oma õigust öelda «ei». Öeldes «ei» saad öelda rohkem öelda ka «jah» sinu jaoks olulistele asjadele.