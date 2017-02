Mehed ja naised ei saa olla sõbrad, aga sel ei ole midagi pistmist seksiga

Me arvame, et naised ja mehed ei saa olla sõbrad seksi või seksuaalse külgetõmbe pärast, aga kunagi varem pole uuritud seda, kuidas eri sugupooled üldse sõprust defineerivad.

Mida tähendab sõprus naiste ja meeste jaoks?

Kui naiste jaoks on sõprus õdede või hingesugulaste vaheline side, siis meeste jaoks on tegemist puhtalt mugavusega. Oxfordi ülikooli evolutsiooni psühholoog professor Robin Dunbar avastas selle, kui ta uuris, kuidas muutuvad inimeste sõprusringid, kui minnakse keskkoolist ülikooli.

Naiste puhul sai sõpruse jätkumisel määravaks see, kas pingutati selle nimel, et üksteisega suhelda ja rääkida, siis meestele ei lugenud see üldse. Meeste sõprust hoidis see, kui mindi koos jalgpalli vaatama, pubisse või sporti tegema, ühesõnaga tehti midagi koos.

Seejärel vaatasid teadlased sugupoolte erinevusi. Tavaliselt on naistel rohkem lähedasi sõpru kui meestel. Viimastel on tavaliselt umbes neli sõpra, kellega neile meeldib midagi koos ette võtta. See on palju tavalisem ja mitte nii sügav side kui naistel. Mis silmist, see ühtlasi ka meelest. Mehed leiavad endale vajadusel lihtsalt ka neli uut kutti, kellega koos pubis käia.

Kas mehed ja naised saavad olla sõbrad?

Niisiis, kui naine leiab endale uue toreda meessõbra, kellega tal alguses väga hästi klapib, siis asjaolude muutumisel ei pruugi see sõprus väga kaua kesta. Eriti kahekümnendates ja kolmekümnendates, kus palju kolitakse ja see kutt, kellega sa võib-olla varem väga hästi läbi said, kes nüüd teise linna kolis, ei ole valmis vana sõbrannaga tundide viisi telefonis rääkima. Mis iganes on muutuse taga, siis tundub, et sind on justkui välja vahetatud.

Võib-olla on asi looduses, aga mehed lihtsalt ei näe sõprust samamoodi nagu naised. Probleemiks ei ole tegelikult seks, vaid hoopis see, kui palju aega ollakse valmis sõprusesse panustama. Uuringu järgi on meestel uus sõber niikuinii kohe järjekorrast võtta.

