Poliitik soovitab rootslastel töö ajal seksipause võtta

Ettepaneku taga on soov parandada inimeste lähisuhteid. Per-Erik Muskos, 42-aastane Övertorneå linna kantsler, ütles AFP uudistele, et uuringud näitavad seksi tervislikkust. Tema hinnangul ei veeda paarid aga tänapäeval just üleliia palju aega koos. «Eesmärgiks on paremad suhted,» vahendab The Local Muskose sõnu.

Ta märkis, et muidugi pole mingit võimalust teha kindlaks, kas inimesed tõesti oma vaba aega just seksimiseks kasutavad. «Muidugi ei saa garanteerida, et töötaja ei lähe lihtsalt õue jalutama,» ütles Muskos, lisades, et tööandjad peavad lihtsalt töötajaid selles vallas usaldama.

Muskos ei näe põhjust, miks tema ettepanek ei peaks läbi minema.

Rootslased on soomlaste ja prantslaste kõrval kõige väiksema töötundide arvuga rahvad Euroopas – 2015. aastal töötasid nad keskmiselt 1685 tundi. Võrdluseks: britid töötasid 1900 ja sakslased 1847 tundi. Eestlased, muide, on selles tabelis ühed kõige kõvemini rügavamad rahvad: kokku töötas keskmine eestlane 2015. aastal 1923 tundi.