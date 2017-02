Paar head nippi, kuidas internetist valutult riideid tellida

Eelmisel nädalal avaldasime loo sellest, kuidas naine tellis internetist trikoo ja see ei vastanud tema ootustele. Vaatame nüüd lähemalt, mida võiks teada enne, kui hakkad juba piltide järgi valitud toodete eest raha välja käima.

Kontrolli alati suuruste tabelit

Kahjuks on nii, et see, mis on ühel brändil M- suurus on teisel hoopis L. Seetõttu tasub alati vaadata, millised mõõdud peituvad suuruste taga. Seda saad teha, kui lähed vaatad valitud pakkuja kodulehel suuruste tabelit. Võta oma mõõdud ja salvesta need arvutisse, et ei peaks iga kord uuesti üle mõõtma.

Kirjuta üles, millist suurust sa tavaliselt kannad

Kui sa käid tihti samades veebipoodides, siis tasuks endale üles kirjutada, milline suurus sulle sealt sobib. Hoia nimekirja enda arvutis ja telefonis, siis läheb ostmine kiiremini ja sa ei ilmselt ei pettu saadud kaubas.

Vaata, mida teised on toote kohta öelnud

Väga paljudel veebipoodidel on koht, kuhu kliendid saavad saata oma tagasiside. Sealt saad teada, kuidas mingi riie päriselt istub. Suhtu sellesse kriitiliselt, aga võib-olla saad sealt siiski midagi kõrva taha panna.

Loe tagastamise võimaluste kohta

Võta aega, et lugeda, milline on selle pakkuja tagastuspoliitika. Kas sul on võimalust toode välja vahetada? Millal saab toote tagasi saata? Kes selle eest maksab? Sellega kaitsed sa iseennast, kui sa tead, mis on vastava veebipoe reeglid. (PureWow)