Kavalaid tegevusi, kuidas lapsi rohkem liikuma panna

Me ei hakka taas üle kordama, kui vajalik lastele füüsiline aktiivsus on, sest see on siililegi selge. Küll aga pakume välja lihtsaid tegevusi, mis utsitavad lapsi rahmeldama ilma, et see tunduks neile ebameeldiva kohustusena.

Võtke koer

Loomulikult tuleb koera võtmine põhjalikult läbi mõelda ja sellega peavad nõustuma kõik pereliikmed, et loomaga seotud kohustused oleks võrdselt jagatud. Aga kui lapsed on juba piisavalt suured, saavad nad koeraga õues käimisega suurepäraselt ise hakkama. Koer on alati mängulusti täis ning kutsub lapsi endaga ka palli mängima ja mürama. Koerast on lastele veel mitmel põhjusel palju kasu, kirjutab Pure Wow.

Planeeri argiõhtuteks lõbusaid tegevusi

Mitte iga laps ei taha käia maleklubis või tennist mängimas. Igal perel ei jää trenniks või ringideks ka piisavalt raha. Sel juhul jääb aga lapsel energiat üle ja seda võiks kulutada midagi põnevat tehes. Mänguväljakul turnimine ja kelgutamine on tasuta.

Ujumine

Basseinis möllamine on väga väsitav, aga kurnatusest ei saa lusti pärast enne arugi, kui juba veest väljas ja tuleb koju minna. Pealegi on see nii lõbus ja meeldib väga paljudele lastele.

Tantsupidu

Pane telekas kinni ja muusika mängima. Tantsi koos lastega ja näita neile, kuidas teha seda teiste pilkude pärast põdemata.

Batuudil (või voodil) hüppamine

Vanema järelvale all on hüppamine lapsele väga sobiv tegevus. Kui madratsist ei ole kahju, lase lapsel kas või voodi peal hüpata. Ikka parem kui tuim telekavahtimine.

Vii võimalikult palju tegevusi õue

Pead ostma kurki ja tomatit? Mine poe asemel koos lastega turule. Laps tahab sõbraga mängida? Tee neile õues aardejaht. Vanaema juurde sööma? Korralda piknik. Jah, piknikku saab teha ka talvel õues! Kusjuures lastel on külma ilmaga õues olles tõenäoliselt palju mõnusam kui sul, sest neil on väga kiire ainevahetus ja nad ei jää ühe koha peale seisma.

Mängige geopeitust

Pokémon Go on tegelikult väga hea mäng, sest soodustab liikuvat eluviisi. Kui laps on kogu aeg ninapidi telefonis, on see hea moodus, kuidas teda rohkem kõndima meelitada.