Eesti naise avameelne ülestunnistus: mis tunne on tegelikult paks olla?

Ma olin lapsena ülekaaluline, aga kui teismeliseeas ainevahetus turbokiirusel tööle hakkas, nautisin peaaegu kümme aastat ilusa ja peenikese tüdruku elu. Pärast ülikooli lõppu hakkasid kilod aga tagasi tulema, üks ahjuplaadisuurune pitsa korraga. Nii et oma kahekümnendate keskel saavutasin kehamassiindeksi, mis oli jõudnud rasvumise skaala keskele.

Alguses olin ma inimeste õelusest hämmingus. Meedia muud ei tee, kui kuulutab kehapositiivsust, aga mina arvan, et see on üliliberaalsete naisajakirjanike helesinine unistus. Ega pluss-suuruses modell moeajakirja kaanel mind ei aita, kui ma saan juhuslikult kokku endise kolleegiga, keda teadsin oma «headel aastatel». Keskealine, ebameeldiv mees, kes oli mulle alati külge löönud, aga nüüd hüüdis põlastavalt üle baari: «Issand, kus sa oled alles rasva läinud! Vaadake!»

Peale meeste, kellele ma olin kunagi ära öelnud, mõnitasid mind väga palju mehed, kes ise olid ülekaalulised. Üht kolleegi õppisin maja peal vältima, sest iga kord, kui me teineteisest trepil mööda pressisime, kiitis ta, et küll mina olen ikka suureks kasvanud. Poisikesed bussides ja tädid suguvõsa sünnipäevadel ei suutnud kunagi kommenteerimata jätta ja see kõik on inimesele, kes ennast nagunii vihkab, nagu mõõk südamesse.

Ma ei mahu ära

Kui pressimisest rääkida, siis põhiline tunne, mida teadsin, oli see, et ma ei mahu ära. Ma olen nimelt ka päris pikk, nii et veetsin aastaid ette muretsedes võimalike kohtade pärast, kuhu ma ei mahu. Lennureisid ajasid mu paanikasse, sest isegi ilma keskmise istmeta oli mu kõrval kohutav istuda. Bussireisidel vajusin ma naabri poolele. Teatris ja kinos võisid lähedased vaatajad esiteks arvestada sellega, et nad ei näe üle minu midagi, ja teiseks tunda mu käsi ja jalgu pressituna enda vastu. Moekamates restoranides, kus olid külgedelt kinnised toolid, pressisin ma oma hiigeltagumiku küll neisse ära, aga see oli ühtviisi kole ja valus.

Ma ei mahtunud ka riietesse ära ja poodlemine muutus lõbusast sõbrannadega veedetud ajast hilisõhtul paanikas riidepuude lappamist, et vaadata, kui kõrgele suurusenumbrid lähevad. Väga harva olid need tavalises poes piisavalt kõrgel, nii et ma hakkasin käima Helsingis paksude poodides või venitama endale selga lõputuid pehmest puuvillast venivaid seelikuid või ning kardigane, mis eest kinni ei läinud.

Kui ma vahel sattusin samasse seltskonda oma vanade sõpradega, kes terve õhtu jooksul midagi uue ja suurema mina kohta ei öelnud, uppusin pärast tänutundesse. Üldse olin ma nii meeleheitel, et igaüks, kes mu vastu vähegi kenam oli, šokeeris mind sedavõrd, et ma oleksin kohe kogu oma vara nende nimele kirjutanud.

On tehtud palju uuringuid selle kohta, et ülekaalulised naised on tõenäolisemad koduse vägivalla ohvrid ja ma saan sellest väga hästi aru. Kui su enesehinnang on olematu, nõustud sa väga halbade meestega olema. Sa oled lihtsalt šokis, et keegi üldse sind tahab! Nii piinlesingi ma mitu aastat vaimselt vägivaldses suhtes, korrutades endale iga kord, kui minu mees midagi halba tegi, et tal on küll oma vead, kuid mina olen paks. Ja tema kannatab selle ära, nii et mina kannatan kõik muu.