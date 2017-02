Ideid, kuidas seapraad vabariigi aastapäeva puhul veelgi erilisemaks teha

Tähtsündmuse hakul jagab Rakvere põnevaid ideid, kuidas valmistada traditsiooniline seapraad üllatavas võtmes ja tuua kodumaise sealiha maitsed kõige paremini esile.

Maitsevõi aitab seaprael särada

Maitsevõisse mähitud seapraad on hea viis sõpru ja külalisi millegi eriliselt maitseküllasega kostitada. Maitsevõid on kodus väga lihtne valmistada ja see annab hea võimaluse erinevate kooslustega mängida. Alates klassikalisest peterselli-maitsevõi retseptist lõpetades loovamate kooslustega, mis tagavad tõelise maitseüllatuse. Seaprae maitsel aitavad suurepäraselt särada näiteks sellised maitsevõi valemid, kuhu on liidetud tšilli ja laim, suitsutatud küüslauk ja tüümian, must pipar ja seened või vürtsikas sinep.

Maitsevõi valmistamiseks aseta või toatemperatuulile pehmenema, misjärel sega võisse meelepärased koostisosad.

Puuviljad lisavad mahlasust ja maitsekontrasti

Uhke ahjupraad saab eriti hõrgud noodid, kui paigutada sellega seltsis küpsema erinevad mahlased puuviljad, mis võivad olla nii kuivatatud kui ka värsked. Puuviljade magusus loob ahvatleva maitsekontrasti sealiha soolakusega ning toob esile selle parimad maitseomadused. Mahedama maitsekoosluse saavutamiseks proovi sealiha ja õuna või pirni kombinatsiooni, veidi julgema meki saad aga tsitruselistega, nagu näiteks apelsin. Kuivatatud puuviljadest kasuta julgelt ploome, kirsse või aprikoosi ning eriti piduliku tulemuse saad siis, kui lisad seapraele viigimarjad.

Ebatraditsiooniline praekõrvane loob meeldiva üllatuse

Seaprae traditsiooniliseks liitlaseks on kartul, kuid sobivaid praekõrvaseid on veelgi, mida põneva maitseelamuse nimel kindlasti katsetada tasuks. Üllata külalisi näiteks ahvatlevate aroomide ja rosmariiniga kostitatud fenkoliga või aseta lauale tõeline talvine üllatuskülaline - röstitud rabarber. Kodumaine traditsiooniline porgand saavutab põneva maitseaktsendi, kui röstid seda meega ning tervisegurmaanide maitsemeeli paitad küllusliku roheoaasiga, olgu selleks näiteks Brüsseli kapsas või spinati-peterselli salat.

Hõrgud täidiseideed igale maitsele

Täidetud seapraad on kodukokale hea võimalus fantaasia tööle panna ja üllatada sööjaid millegi tõeliselt hõrgu ja ahvatlevaga. Seaprae täidise retsepte on sadu ja tuhandeid, proovi näiteks koduse mekiga küüslaugu täidist või salvei ja sibula kombinatsiooni. Kuna salvei on väga intensiivse maitsega taim, kasuta seda ettevaatlikult. Eksootilisemate maitseelamuste otsijad ühendagu täidiseks aga näiteks viigimarjad ja õunad või sootuks aprikoosid ja pekaanipähklid, mis loob põneva tekstuurikontrasti.

Head nautimist!