Viis näidet, milline on pühendunud töötaja

Oma raamatus «Järgijate võim», kirjutab Robert Kelley, kuidas juhtimise mõõde panustab vaid 20 protsendiga organisatsiooni edusse, samal ajal kui firma töötajaid panustavad ülejäänud 80 protsenti. Kelley sõnul on üks tõeliselt hea järgija see, kes astub oma juhiga samade eesmärkide suunas, toetades ja nõustades juhti siis, kui on vaja. Ta julgeb välja öelda oma arvamust ja teha isiklikke otsuseid, kuid ei tööta oma juhile kunagi vastu, vaid leiab alati viisi koostööks. Millised omadused aga on siis ühel tõeliselt heal ja pühendunud töötajal, saad teada juba edasi lugedes.

1) ÜKS PÜHENDUNUD TÖÖTAJA HAARAB ALATI VÕIMALUSEST

Tänaseks on möödas ajad, kus juht hõikab «Hüppa!» ja tema alluvad hõikavad vastu «Kui kõrgele?». Tänapäeva juhid ootavad oma töötajatelt värskeid ja uuenduslikke ideid, aktiivset kaasa mõtlemist ja oma mõtete vahetut kommunikeerimist. Selle asemel, et passiivselt küsida «Mida sa tahad, et ma teeks?», ütleb tänapäeva pühendunud töötaja vastu «Ma arvan, et me peaksime tegema nii..,» ja oskab oma mõtteid arusaadavalt ka põhjendada.

2) ÜKS PÜHENDUNUD TÖÖTAJA LOOB ISE ENDALE TÖÖKOHA

Rääkides ühe Amazonis töötava sõbraga, ütles ta selgelt, kuidas nende firmas vastutab iga töötaja ise oma ametikõrgenduse eest. Nimelt teevad töötajad isiklikult ettepaneku karjääriredelil tõusta ning seejärel õpivad selgeks vajalikud oskused, kogudes erinevatelt juhtidelt ja spetsialistidelt kinnitavaid allkirju. Kui igale vajalikule oskusele on allkiri antud, on töötaja endale ise uue töökoha loonud ning juhil pole midagi muud teha, kui vaid tubli töötaja kätt suruda.

Muidugi ei käi antud näide ju kõikide firmade kohta, kuid iga pühendunud töötaja võtab ise initsiatiivi üles, kui soovib tööalaselt muudatusi teha. Enam ei ole tarvis oodata, millal (ja kas üldse kunagi) juht vajaliku pakkumise teeb – tuleb ohjad haarata ja ise endale sobilikumad ja arendavamad tööülesanded luua.

3) ÜKS PÜHENDUNUD TÖÖTAJA ON EESMÄRGIKINDEL

Kuna tänapäeva töömaastikul on juhtide graafik enamasti puupüsti täis, on tublidel töötajatel vaja ise töö juures sõrmega järge ajada. Enam ei aita pelgalt «asjade ära tegemine» karjääriredelil kuhugi tõusta. Tänapäevases arengule-suunatud ühiskonnas on vaja ise eesmärgid paika panna ja igapäevaselt nende suunas sammuda. Ilma eesmärkideta sa küll teed oma igapäevase töö ära, kuid vähene arengumoment muudab sind ajas aina passiivsemaks.

4) ÜKS PÜHENDUNUD TÖÖTAJA ON USALDUSVÄÄRNE

Väga tihti muutuvad juhid mikrojuhtideks just põhjusel, et nende ja töötajate vaheline usaldus puudub. Nad peavad iga väiksematki sammu kontrollima, et olla kindel, et kõik ikka plaanitult kulgeb. Seetõttu vastutabki üks pühendunud töötaja ise oma tööülesannete ning ka üles kerkinud probleemide lahendamise eest. Juht teab, et ta saab temale loota ja seetõttu viib oma tähelepanu just tähtsamate olukordade lahendamisele.

5) ÜKS PÜHENDUNUD TÖÖTAJA ON OMA JUHI SUHTES TOETAV

Jättes kõrvale ekstreemsed juhtumid, kus juht on tõesti manipuleeriv, õel ja diktaatorlik, on iga pühendunud töötaja kohuseks oma juhti ka rasketel aegadel toetada. Öeldakse ju, et iga hea juhi taga on hunnik häid töötajaid ning needsamad head töötajad on võtnud vastutuse tegutseda juhiga ühistel eesmärkidel ning võtta vastu ka ebaõnnestumised alati koos. Selle asemel, et süüdistustele või hinnangutele oma aega raisata, tegeleb üks tõeliselt pühendunud töötaja juba ammu olukorra lahendamisega.

Siinjuures koputangi südamele kõigile, kes oma juhti küll karmide sõnavõttudega hindavad, kuid ise pühendunud töötaja rolli ka kuidagi võtta ei taha.