Naised rääkisid «Radaris» oma untsu läinud rinnaoperatsioonist

«Lookiga olid lihtsalt kommunikatsiooniprobleemid,» kinnitab noor soomlanna ning lisab, et Look endapoolsel suhtlusel ja konsultatsioonil süüd ei leia.

«Look süüdistas mind, et tulemus on selline. Et olen rindade eest halvasti hoolt kandnud. Kuigi viis nädalat operatsiooni järel ma ei teinud mitte midagi. Ei saa olla minu viga, et on ebasümmeetrilisus ja nibud on eri kõrgusel. Look minu vastukajale hästi ei reageerinud. Hoopis süüdistas mind,» meenutab Cheyenne.

The Look ei ole mitme nädala jooksul leidnud võimalust intervjuuks, et selgitada oma versiooni juhtunust. MM Kliiniku plastikakirurg Mare Malva aga ei saa ilma Cheyenne'i notariaalse avalduseta juhtunut kommenteerida. Kuid ütleb, et suurte raskete rippuvate rinda puhul ei panda impantaate seetõttu, et need lisavad massi ning rinnad vajuvad taas kiiresti ära.

«Suvi ütles, et arst keeldub implantaatide paigaldamisest. Aga konkreetset põhjust ei öeldud. Lihtsalt viidati mingile riskile. Et kui tahan implantaate, siis saan need, aga omal vastutusel,» ütleb Cheyenne.

Oma rahulolematusest seoses vahendusbüroo tegevuse ja poolikuks jäänud rinnaoperatsiooniga on noor naine rääkinud palju ka Soome meedias. Seda kõike teeb Cheyenne põhjusega.

«Ma räägin nende inimeste eest, kes seda ise teha ei saa. Olen saanud paljudelt inimestelt tänusõnu, et oma lugu olen jaganud. Sest on palju inimesi, kes ei taha sellest rääkida ja kes ei ole saanud tagasi raha või uut operatsiooni ega midagi. Seega olen saanud palju head tagasisidet,» räägib Cheyenne.

Kui Cheyenne sai kliinikus vaid rinnatõstmisoperatsiooni ilma implantaatideta, siis Enel on seis märgatavalt halvem. Kui esialgne rinnasuurendusoperatsioon läks hästi, siis 2016. aasta suvel selgus, et Enel on vähem kui aastaga tekkinud ühes rinnas II astme kapseldumine.

Tunnustatud plastikakirurg Jüri Kullamaa, kes on pea 30 aastat iluoperatsioone teinud, ütleb, et kapseldumine võib tekkida igal hetkel pärast rinnasuurendusoperatsiooni.

«Silikoonprotees on võõrkeha ja kui nüüd võõrkeha panna organismi, seal tekib armkude, nii et organism hakkab seal vastu võitlema sellele võõrkehale ja tekibki siis kapsel ehk armkude. Ta võib hakata rinda deformeerima, põhjustada valu ja siis on vaja rinda korrigeerida,» selgitab Kullamaa.

Jäi ühest implantaadist ilma

Nii Enel läkski - kordusoperatsioon tehti Niine Nahakliinikus 2016. aasta juuni keskel.

Pärast operatsiooni läks Ene koju ning kuna ta tundis ennast hästi, siis arstiga suheldes lükkas ta järelkontrolli edasi. Kuid juuni lõpus tõusis ootamatult palavik.

«Olin kolm päeva kohutavas palavikus, mõtlesin, et olen haige lihtsalt. Aga siis kui ma kolmandal päeval hakkasin ära minestama, siis mees viis mind kiirabisse. Tartus pidin ma veel ootama 6 tundi, täiesti õudne oli. Niipea kui ma sinna ülevaatusele läksin, siis arst ütles mulle kohe, kas ma suren ära või lähen kohe operatsioonile - veremürgitus oli. Lõikasid rinna lahti ja pool liitrit mäda tuli rinnast välja. Siis puhastasid ära ja implantaati enam tagasi ei pandud. Infektsiooni oht oli. Tekkis veremürgitus lihtsalt. Alguses ma küsisin ka arsti käest, et millest see võib olla. Ta ütles, et võib olla ei olnud õige steriilsus või mida iganes. Siis arst muidugi, minu oma, vaidles vastu, et kõik tehti nii nagu peab,» meenutab Ene.