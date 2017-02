Kõige inetumad asjad, mida öelda kaalulangetajale

Toitumisnõustaja Paige Smathers kirjutab blogis Hello Healthy, et tema aastatepikkune kogemus on üllatuslikult näidanud, et kaalust maha võtvatele inimestele ei meeldi see, kui nende kaalulangusest räägitakse. Isegi siis, kui kõik sujub hästi. Nad ei taha kiitusi ega komplimente, sest nad ei taha endale mingit tähelepanu. Selle asemel tahaksid nad oma sõprade ja lähedastega rääkida ka muudel teemadel, mis viiks vahelduseks mõtte mujale.

Seda on aga tihtipeale raske mõista neil, kes sõbra või perekonnaliikme kaalulangust kõrvalt pealt vaatavad. Nad ei oska end samasse olukorda panna ja mõtlevad, et kiitus tuleb alati kasuks. Muidugi on ka neid inimesi, kellele tõesti meeldib positiivne tagasiside ja ohtralt komplimente, sest mitte igaüks ei ole oma kaalu suhtes ülitundlik, kuid vastupidiselt levinud arvamusele on teema vältijaid oluliselt rohkem.

Siin on viis kommentaari, millele võib järgneda negatiivne reaktsioon.

«Kui palju sa pead veel kaalu kaotama?»

See küsimus on probleemne seetõttu, et selle aluseks on eeldus, et kaalulangetajal pole õigus oma praeguse olukorraga rahul olla. Inimesed ongi väga erinevad ja erinevas kaalus. Teistel ei ole õigus otsustada, kui palju keegi kaaluma peaks, et end hästi tunda.

«Sa ei taha ilmselt seda süüa, ega ju?»

Sageli laimatakse toitusid, mis on rasva- ja suhkrurikkad. See ei tähenda, et need oleks täielikult keelatud inimesele, kes üritab kaalust maha võtta. Võimalik, et ka seda vastlakuklit süües jääb ta oma päevase kalorinormi piiresse, sina seda ei tea. Valjuhäälne suutäite lugemine soodustab ärevust ja süümepiinu teatud toitude söömise suhtes ning ei tule sõbrale kasuks. Usalda teda ja lase tal oma sööki ise valida.

«Sa näed palju parem välja kui enne!»

Ilmselgelt ei ole see väga sõbralik kommentaar inimesele, kes oma keha välimuse pärast põeb. Paraku öeldakse seda kaalulangetajatele väga palju! Ürita vältida igasugust võrdlemist endise ja praeguse välimuse vahel, sest tõenäoliselt mõtleb ta sellele ise nagunii piisavalt.

«Pärast võtad nagunii kõik tagasi.»

Lähedasele võib see mõjuda eriti rängalt, kui sa tunnistad, et ei usu temasse ja tema pingutustesse oma elu tervislikumaks muuta. See on nõme isegi siis, kui mõtlesid seda naljana.

«Oo, sa näed nii hea välja!»

See on valus lause, mida öeldakse kaalust maha võtnud inimesele kogu aeg. Enamasti tehakse seda täiesti heast tahtest, kuid probleem seisneb selle komplimendi mitmetes tõlgendamisvõimalustes. Esimese asjana mõtleb kaalulangetaja, mis tal varem viga oli ja tal on raske mõista, miks tema kehast nii suur teema tehakse. See heasoovlik väljend võib pinnale ujutada mure kehakuvandi pärast, mis halvimal juhul viib söömishäireteni.

Kaalulangetaja kõrval ei pea ka kikivarvul käima, kuid kindlasti tasub oma sõnade üle järele mõelda ja keskenduda rohkem inimesele, mitte tema kehale. Kui tahad midagi head öelda, maini seda, kui õnnelik ja enesekindel ta tundub.