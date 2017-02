Lauljatar reageeris geniaalselt, kui poiss-sõber ta lõpuks orgasmini viis

HuffPost kirjutab, et oma värskes raamatus «Scrappy Little Nobody» on Anna seksiteemadel väga aus. 31-aastane naine meenutab teoses esimest korda, mil ühel noormehel õnnestus ta orgasmini viia.

Nimelt oli ta juba paar kuud mehega koos olnud, kuid seksides polnud veel «suur O» Anna juurde jõudnud. Kui see aga ükskord saabus, oli Anna reaktsioon geniaalne: ta viskas käe üles ning nõudis: «Viska viis!»

Kutt ise polnud aga just üleliia vaimustunud ega osanud komplimenti hästi vastu võtta. Samas käitus Kendrick siiski õigesti – suhtlemine on hea seksi võti. Üks hiljutine uuring näitas, et võime mugavalt seksist rääkida on otseselt seotud seksuaalse rahuldusega.

Kendrick kirjutab raamatus ka sellest, kuidas ta ühel hetkel sai aru, et otsib armastust valedest kohtadest. «Kui ma jõudsin 20ndate keskpaika, juhtus midagi imelist,» kirjutab Anna Kendrick. «Mulle ei meeldinud enam need kutid, kellele mina ei meeldinud. Kui aus olla, siis mulle üldse enam ei meeldinud mehed, kes olid halvad inimesed.»