Eestis rinnaopil käinud Soome seltskonnatäheke «Radarile»: rinnad nässus ja keegi ei vastuta?

Eestlanna Ene ja soomlanna Cheyenne Järvinen käisid rinnaoperatsioonil Eestis. Nad lootsid saada perfektsemat keha, kuid hetkel on nende rindade olukord kaugel täiuslikkusest ning untsu läinud operatsiooni eest tuleb mõlemal veel kuid tasuda järelmaksu.

«Niipea, kui ma sinna ülevaatusele läksin, siis ütles arst kohe, kas ma suren ära või lähen kohe operatsioonile - veremürgitus oli. Lõikasid rinna lahti ja pool liitrit mäda tuli rinnast välja. Siis puhastasid ära ja implantaati enam tagasi ei pandud,» kirjeldab õõvastavat olukorda Ene, kes elab täna edasi nii, et ühes rinnas on implantaat ja teises enam pole.

«Alati, kui mul on riided seljas, siis paistab nibu alati välja, see on väga häiriv. Nibu on pidevalt paista,» lisab oma elustiili Youtube’is propageeriv Helsingi eksmiss Cheyenne, kes pole rahul sellega, kuidas temal rindu korrigeeriti.

