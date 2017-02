Moeloojad paljastavad: kui palju maksavad presidendivastuvõtu kleidid?

Kõik moeloojad jäävad oma nõuannetes üksmeelseks ning soovitavad kahtlejatel igal juhul pigem kindla peale välja minna. Kleitide osas tasub jälgida, et need oleksid hästi istuvad ning pigem vältida liiga julgeid lõikeid ja materjale, mis välklampide valguses ehk kõige meelitavamad pole. Disainer Piret Ilves tuletab meelde, et nii tähtis sündmus pole koht, kus minna vulgaarseks – jääda tuleb ikka stiilipuhtaks.

Mida peaks silmas pidama, kui valida riietuse juurde ehteid? «Üldiselt usun ma muidugi ehte kui tervikut determineeriva detaili jõudu,» ütleb ehtekunstnik Tanel Veenre, kelle disainitud aksessuaarid on sageli ka vastuvõttudel säranud. «Punane vaip elab hetke ja efekti nimel ning fotolambid armastavad sära, selgeid vorme, puhtaid toone ...»

Veenre ütleb, et vastuvõtu eel tegi tema südame soojaks elukaaslase sõnum, milles ta palus: kas annaksid mulle palun mõne tiivulise merihobu vastuvõtule rinda … «Lähedaste tugi on elus kõige olulisem ning oma kõige armsamale ehte kinnitamine reväärile enne pidu on ilus ja liitev rituaal.»

Kleitide saladused

Meeldejäävaid kleite on moekunstnike jaoks läbi aastate olnud palju. «Üks meeldejäävamaid hetki oli Aldo Järvsoo must Muhu tikanditega siidkleit Tiina Kaalepile, puhas ja aristokraatlik,» meenutab Veenre. «Ning teine sarnane lilla siidrüü tikitud tihastega Luisa Värgile. Loodan, et need imed jõuavad kord ERMI kogudesse.»

Tiina Kaalepi head maitset kiidab ka moelooja Tiina Talumees, tema lemmikute hulka on läbi aastate kuulnud veel ka Signe Kivi.

Kui palju maksavad aga tähtsa ürituse kleidid? Muidugi saab hakkama ka nö lihtsamalt ja odavamalt – rahvariided on alati kindla peale minek. Moelooja Piret Ilvese sõnul määravad hinna paljud tegurid: disaini keerukus, materjal, töötlusviis jne. «Väga erinevates hinnaklassides on võimalik ühtviisi lummavaid lahendusi leida,» teab disainer, et alati ei peagi panustama sadadele eurodele.

Moeloojad paljastavad, et aastate jooksul on nii mõnigi hinnaline kleit punast vaipa kaunistanud. Näiteks on Iris Janvier’ moemajas valminud täissiidist couture detailidega teos Kristel Mardisoole, mida Tanel Padari elukaaslane kandis eelmisel aastal – selle hinnaks oli 800 eurot.

Tiina Talumehe stuudio õhtukleitide hinnad on umbes vahemikus 800-2500 eurot. Moelooja Kristina Viirpalu teab oma kogemusest, et kõige kallimate kleitide hind on läbi aegade küündinud umbes kolme keskmise kuupalga ulatusse.