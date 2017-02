Kuidas tulla toime emotsionaalse manipulaatoriga?

Hoia emotsionaalset distantsi

Mida ebaratsionaalsemalt emotsionaalne manipuleerija käitub, seda lihtsam peaks sul olema temast lahti lasta. Ära proovi teda võita tema oma mängus. Distantseeri ennast emotsionaalselt ja käitu temaga, nagu ta oleks sinu teadusprojekt või oleksid ta psühhiaater. Sa ei pea vastama tema emotsionaalsele kaosele, vaid rääkima ainult faktidest.

Teadvusta ja kontrolli olukorda

Selleks et ennast emotsionaalselt distantseerida, pead sa olema teadlik, et sinuga manipuleeritakse. See hetk, kui sa identifitseerid manipuleerija, hakkad sa tema käitumist ette ennustama ja saad sellest rohkem aru. Nii on sul võimalik endale selgeks teha, millal pead ta käitumise peale reageerima ja millal mitte. Sa võid seada endale piirid ning mõelda välja, millal sa temaga suhtled. Nii oled sina see, kes kaost kontrollib. Ainult, et sa pead omale seatud reeglitest kinni pidama isegi siis, kui emotsionaalne manipuleerija üritab neid lõhkuda, mida ta kindlasti teeb.

Emotsionaalne manipuleerija võib panna sind kahtlema selles, kes sa oled ja kas sa oled terve mõistusega. Ära unusta, et keegi ei saa sinuga manipuleerida ilma sinu nõusoleku ja koostööta, vahendab Huffington Post.

