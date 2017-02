Moelooja Kirill Safonov presidendi vastuvõtust: kiidan inimesi, kes hindavad rahvariideid

Safonivi sõnul on trendid väga muutlikud ja nagu varasematest aastatest näha, ei ole vastuvõtule kutsutud külalised tavaliselt trendides kinni. «Pigem tahab igaüks demonstreerida oma alter ego,» ütleb ta. «See ei ole halb ega hea. See on lihtsalt nii.»

Kuna Kirill Safonov on Eesti Kunstiakadeemiast saanud magistrikraadi tekstiiliga seotud erialal, pöörab ta suurt tähelepanu detailidele. «Olen kanga armastaja ja kindel, et kanga kaunistamine kas tekstuuriga, faktuuriga või tikkimisega vastab praegusele sündmusele. Naine, kes kannab minu kleiti, on alati unikaalne ja kordumatu isiksus.»

Vastuvõtule soovitab ta minna näiteks rohelises või sinises. Kõige tähtsamad on aga rahvarõivaste elemendid – prossid, tikitud vööd ja kõik selline, mis viitab eesti kultuurile. «See on väga sobilik ja alati trendikas,» julgustab ta.

«Eesti rahvas on väga väike ja on tähtis, et inimesed mäletavad oma juuri ja traditsioone. Rahvariided ja aksessuaarid on osa meist ja meie esivanematest. Tikitud elemendid ja kootud kangad on üks osa meie kultuurist, see näitab põlvkondade sidet,» ütleb disainer, et kiidab alati neid, kes hindavad rahvariideid.

Varasematest aastatest on Safonole hea maitse poolest eriti silma jäänud Signe Kivi, kes on tema lemmik. «Signe ei karda eksperimenteerida ja on teadlik, mis moes toimub. Signe Kivi teab, mis talle sobib ja kuidas ta saab kõik välimuse plussid esile tuua. See on kunst ja oskus mida ta valdab!»

Kui kutsutud külalistest on keegi veel kahevahel, mida selga panna, siis neil soovitab disainer läbi mõelda, kes ta on, mis on tema eriala ja millega ta on seotud. «Ma olen kindel, et kui teil on loominguline eriala, siis enda unikaalsust ja kordumatust võiks alati demonstreerida. Teine asi, mis ütleb reglement,» tuletab ta meelde. «Kutse peal on selgelt kirjas, kuidas peab riietuma ja kuidas tuleb ordeneid kanda.»