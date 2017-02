Disainer Tiina Talumees: kui pea on püsti ja selg sirge, on välimuse osas juba pool võitu saavutatud!

«Minu klientide valikute osas on kindlasti sügav tähendus meie stuudio igasügisesel couture kollektsioonil. Sel aastal oleme saanud palju inspiratsiooni minu viimasest kollektsioonist «Deco»,» paljastab Talumees, milliseid tema kleite võib sel aastal vabariigi aastapäeva vastuvõtul näha.

Tiina Talumehe enda jaoks pole vabariigi aastapäev aga mingi moeparaad. «Ma üritan siiski fookuse hoida selle päeva põhiolemusel. Ma ei istu sajaprotsendilise pühendumusega teleri ees, et vaadata iga apsakat või õnnestumist külaliste rõivaste valikul,» räägib moelooja. «Loomulikult elan ma oma klientidele kaasa ja teen kõik selleks, et nende välimus oleks laitmatu sündmusel, millel on meie riigi jaoks eriline väärtus.» Talumehele meeldib vaadata daame, kes suudavad alati iseendaks jääda ning ühendada sisu ja välimuse: «Näiteks nagu Tiina Kaalep ja Signe Kivi.»

Mida peaks aga tähele panema inimene, kes on esimest korda presidendi kätt suruma kutsutud? «Kui vastuvõtule minek tekitab rõivastuse osas segadust või hirmu, siis kindlasti soovitaksin teadjate käest nõu küsida,» soovitab disainer. «On väga palju lihtsaid asju, mille peale ei osata tulla ja milles saavadki aidata need, kel kogemust ja kes seda teemat paremini valdavad.»

On saanud kombeks, et presidendi vastuvõtu külaliste välimus analüüsitakse pealaest jalatallani üksipulgi läbi, kuid selge on see, et kõigile pole ju võimalik meeldida!

Talumees aga paneb südamele, et kriitikuid väga karta ei tasu. «On saanud kombeks, et presidendi vastuvõtu külaliste välimus analüüsitakse pealaest jalatallani üksipulgi läbi, kuid selge on see, et kõigile pole ju võimalik meeldida! Sageli ongi nii, et samad kleidid võivad sattuda nii paremate kui ka kehvemate valikute edetabelisse. Avalikkuse ette astumine nõuab külma närvi.»

Lihtne soovitus on kindlasti üle vaadata, kas ülikond on ikka õiges suurusnumbris ja kleit ei pigista. «Mõistlik on ka vältida läikivaid materjale, mis võivad välklampide all anda saledamalegi daamile paar lisakilo. Mõistlik on valida selgeid ja puhtaid kleiditoone. Kui must on ainulemmik ja sellest on raske loobuda, siis tegelikult ju ei peagi. Kes tahab veidikene oma turvatsooni aga laiendada, siis näiteks musta asemel võiks proovida ilusat tumesinist või grafiithalli. Kui pits meeldib, siis lihtsalõikeline sobivat tooni pitskleit on figuurisõbralik, mugav ja suhteliselt kindla peale minek. Kõige olulisem on iseendale meeldida, sest sellest tuleb ka enesekindlus olekus ja kõnnakus. Kui pea on püsti ja selg sirge, on välimuse osas juba pool võitu saavutatud!»