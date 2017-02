Vastlakukkel saab õhulisem ja mahlasem, kui see moosi ja vahukoorega täita.

Hea ja ehe tooraine on vastlakuklite õnnestumiseks olulisim.

Vähemasti Eestis on vastlakukkel kuklite kuningas. Mis seal siis nii erilist on? Võta sai ja pane vahukoort peale, tulemus on peaaegu sama, muigavad küünikud. Kui aga lisada kooslusesse kardemoni, moosi, vanilli või mandlilaaste, saab sai erilisem, kinnitab Perenaise Pagariäri eestvedaja Eva Pärtel.