Tagasivaade: milliseid suupisteid on president oma külalistele varasematel aastatel pakkunud?

Kui heita pilk kümne viimase aasta hõbedakarva suupistekandikuile, mida kokad president Toomas Hendrik Ilvese ajal riigi sünnipäeva vastuvõttudeks on täitnud, siis alati on olnud peategelaseks eestimaine toit ja maitse.

Ka järgmisel nädalal pole vaja inspiratsiooni kaugelt otsida – seitse tippkokka üle Eesti vormivad suupisteteks parima tooraine, mida meil leidub, lisaks tippudele lastakse särada ka 2016. aasta noorkoka, noorkondiitri ja koolikoka konkursside võitjatel. Täpsed retseptid on veel saladus, kuid näiteks möödunud aastal ei puudunud toiduainete nimekirjast vürtsikilu, jaanalinnuliha, suitsuangerjas, silmud, sea-, veise- ja lambaliha, ahven, siig, vutt. Samuti olid aukohal seened ja juurviljad, näiteks riisikad, kukeseened, peet.

Kartul ja kilu

See kõik pole mõistagi võrreldav 1993. aastaga, kui president oli Lennart Meri ja lauale pandi parim, mida saada oli ning piduliku mõõdu välja andis. Pakuti muu hulgas tikuvõileibu salaami, punase kalamarja, forelli, gorbuuša, juustu, singi ja suitsuangerjaga, olid ka puuviljasuupisted. Järgmisel aastal sai valik juba rikkalikum: leidus tikuvõileibu punase ja musta kalamarjaga, bufeelaual pakuti soolalõhet, silmusid sinepikastmes, oliive, pasteeti konjakiga, korvikesi pasteediga, kreveti- ja köögiviljasalatit.

President Ilvese kantselei peakokk Taigo Lepik, kes valmistas teiste kokkade hulgas suupisteid ka Ilvese esimeseks vabariigi aastapäeva vastuvõtuks 2007. aastal, meenutas möödunud aastal, et see oli erakordne ainuüksi seepärast, et toimus esimest korda Tallinnast väljas, Tartus. Toona toodi suupistemenüüsse kõigi maakondade maitseid Harjumaast saarte ja Võrumaani. Näiteks Hiiumaad esindas kadakamarjadega aromatiseeritud lest kergelt vürtsika läätsesalatiga ja Pärnumaad ahjus küpsetatud siig värske kurgi salati ja nõrutatud mündijogurtiga. Valgamaa köögist kõneles metsaseentega põdraliha patee kergelt suitsutatud lambaneeru ja porgandi-metsapähklipüreega, Tartumaast suitsuseakoot kartuli-sibulaleeme ja aedharakputkega. Maiustada sai muu hulgas pohlaželee ja rukkilillega hapukoore-kamakreemi ning astelpajumarmelaadiga.

Ka 2010. aastal, kui presidendipaar kätles külalisi Tartu Vanemuises, mahtus kohalikke toiduaineid pea kõigisse paladesse. Üks tolle aasta vastuvõtu juhtkokkasid Jevgeni Jermoškin soovitas Postimehe lugejatelegi näputööks Tallinna vürtsikilu tillikartuli ja kirsstomatiga, rukkileiba Eesti kitsejuustu ja rukkililledega ning valges veinis keedetud õuna toorsingi ja kadaka-suitsujuustuga. Suupistetes kasutati ka kõrvitsat, kama, taliõuna, Põltsamaa Kuldset veini.

Silmud ja juurviljad

2015. aastal Jõhvi kontserdimajas tähistas suupistevalik kõige rasvasema täpiga Ida-Virumaad. Ehkki vaagnatel oli maitseid ja (talu)tooraineid kõikjalt Eestist, tuli pea iga koka käe alt mõni suupiste, kus idavirulik puudutus sees. Ida-Viru kandi kõige iseloomulikumaks palaks olid Narva silmud – Lepik isegi kasutas seda oma suupistes koos odrakaraski ja naeriga. Rene Uusmees seadis silmu kokku kartuli ja tahmase porrulauguga. Eesti idanurga kööki esindasid aasta eest ka Peipsi sibulad ja mageveekalad.

Üht-teist on Taigo Lepiku sõnul aastatega siiski muutunud. Kui varem kasutati palju catering-firmade abi, siis alates 2011. aastast on laua katmisel sõna antud restoranide peakokkadele üle Eesti. Toidutehnilistest pisiasjadest nimetab ta seda, et loobutud on väikestest napsuklaasidest ja topsidest – säärasel vastuvõtul on need ebapraktilised. «Leidlikkust ja uudsust tuleb aga aina juurde,» ütleb Lepik, meenutades erilistena paari aasta tagust maapirni pulgakommi ja küüliku-kanepi korvikest.