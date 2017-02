Maria Laidoner – poolatari Eestile pühendatud elu

Vilno sõjakooli ball

Maria Kruszewska vanaisa pärines vanast Poola aadlisuguvõsast, kes pärast Poola mässu mahasurumist pandi seitsmeks aastaks vangi. Karistuseks ei pääsenud «mässulise poeg» Vene ülikoolidesse ega lastud tal ka välismaale õppima minna. Maria oli Alevtina ja Antoniusz Kruszewski viies laps ja sündis 12. detsembril 1888. aastal Vilnos. Varsti pärast seda ema lahutas ning abiellus teistkordselt venelase Alešinskiga. Kasuisa hoidis Mariat väga, samas oli kodune kasvatus väga range.

Esimest korda kohtusid Maria ja Johan Laidoner 1904.aastal ühel peol Vilno sõjakoolis. Maria kutsuti peole koos teiste tütarlastegümnaasiumi parimate õpilastega. Neiu pilk peatus kohe pruunisilmsel noormehel. Johan märkas seda ja vaatas ka Mariat uudishimulikult. Orkester hakkas mängima valssi, Johan kutsus Maria tantsima.

Maria jaoks oli hirmsaim see, et ta lahutati oma mehest ja ta ei teadnud midagi tema käekäigust. Viimast korda nägi ta Johanit 24. aprillil 1952 Butõrka vanglas Moskvas. Siis oli tema abikaasa juba väga raskes tervislikus seisundis.

Esimest kohtumist meenutab Maria nii: «Tutvusin oma tulevase mehega peol, kuhu läksin koos emaga, üksi mind ei lastud. Minu tulevane mees rääkis rohkem emaga kui minuga. On meelde jäänud, et nad rääkisid kirjanik Tolstoist. Kutsusin noore junkru enda poole külla, ma teadsin, et ta on eesti talupoja poeg. Seni polnud meie poole sisse astunud ühegi talupoja jalg. Ma isegi kartsin – kuidas see noor eestlane ennast üleval peab? Kartus oli ilmaasjata – tema käitumine ja viisakus üllatasid meid.»

Arusaadavalt ei saanud kurameerimine 15-aastase neiuga jätkuda. Laidoner suunati Kaukaasiasse ja Maria pere kolis elama Taškenti.

Taasühendav Peterburi

Maria läks edasi õppima Peterburi – käis seal keeltekursusel ja Raphofi muusikakoolis. Hiljem jätkas klaveriõpinguid konservatooriumis prof Wilshau klaveriklassis. Nagu ta ise kirjutab: õppis keskmiselt, harjutas klaveril seitse tundi päevas, samas kui teised tegid seda kümme tundi.

Umbes samal ajal tuli Peterburi sõjaväeakadeemiasse õppima ka Johan Laidoner. Mees sõlmis tutvusi Peterburi eesti seltskonnas, külastas muuseume, kontserte ja ooperit. Ühel järjekordsel kontserdil 1911. aastal kohtas ta juhuslikult Maria Kruszewskat, oma aastatetagust imetlusobjekti. Lapseohtu tütarlapsest oli vahepeal sirgunud noor intelligentne naine, kes armastas lugeda, valdas mitut keelt (poola, saksa, prantsuse, inglise, vene) ja mängis imetlusväärselt klaverit.

Nad laulatati 30. oktoobril 1911 Peterburi Imperaatorliku Nikolai Sõjaväeakadeemia kirikus.

1912 lõpetas leitnant Laidoner sõjaväeakadeemia ja pärast puhkust sõitis ta koos Mariaga Manglisi garnisonilinna Thbilisi lähedal, kus 1905 oli alanud tema teenistus.

Johan Laidoner / Wikimedia Commons

Perekonna ja vabariigi sünd

21. märtsil 1913 õnnistati nende abielu poja sünniga, kes sai nimeks Michael.

1914. aasta suvi lahutas paljud perekonnad. Mehed sõdisid, naised ootasid ja lootsid, et abikaasat ei tabaks kuul või mürsk. Nii lootis ka Maria. Aastad läksid, kuid sõja lõppu ei paistnud tulevat. Pöördeliseks sai 1917. aasta veebruarirevolutsioon, bolševike võimuhaaramine, Brest-Litovski vaherahu ja Johani jõudmine oma pere juurde. Vabanenud sõdurite vägivalla eest tuli Johanil end ja oma peret varjata Kozlovi linnas. Ent koos said Laidonerid olla lühikest aega – meest ootas Eesti. Saatus oli kinkinud eestlastele võimaluse võidelda kätte iseseisev riik. Algas Vabadussõda ja alampolkovnik Johan Laidoner määrati Eesti sõjavägede ülemjuhatajaks. 1919 saatis ta Venemaale eestlasest ohvitseri, kes aitas Marial 1920. aastal Soome kaudu Eestisse jõuda. Järgmise aasta aprillis jõudis koju ka Laidoneride seitsme-aastane poeg Michael koos Maria emaga.