Viis kasulikku soovitust, kuidas hoolitseda kaenlaaluste eest

Sage raseerimine, intensiivsed deodorandid ning rõivaste kokkupuude õrna piirkonnaga võivad nahka kahjustada ning tulemuseks on ärritunud, kuivad ja ebaühtlase tooniga kaenlaalused. Dove’i brändijuht Kertu-Kai Põldvere annab nõu, kuidas hoolitseda õrna piirkonna eest ning toob välja peamised omadused, mida tuleks õigete kehahooldustoodete valikul silmas pidada.

Pese enne raseerimist

Selleks, et vähendada raseerimisel tekkivat nahakahjustust, veeda mõned minutid enne raseerimist duši all või niisuta kaenlaaluseid eelnevalt sooja ja niiske rätikuga. Soe vesi muudab karvad pehmemaks, mistõttu on nende eemaldamine hulga lihtsam ja sedasi tehes säästame naha pealmisi kihte.

Koori ka kaenlaaluseid

Eemaldades kaenlaalustelt surnud naharakud, pääseb deodorandi koostises olev niisutaja naha sügavamatesse kihtidesse, mis aitab vältida kuivuse teket. Tõhus niisutus jätab kaenlaaluse naha siledamaks ja ühtlasemaks ning vähendab pooride ja liigpigmentatsiooni teket. «Kasuta surnud naharakkude eemaldamiseks pehmet rätikut või õrna koorijat kaks või kolm korda nädalas. Üldjuhul sobib selleks tavaline kehakoorija, kuid eriti tundliku nahaga inimesed võiksid kasutada näokoorijat,» soovitab Põldvere.

Vaheta raseerimistera regulaarselt

Kulunud raseerimisteraga on raskem karvu eemaldada, mistõttu on ka tera kokkupuude nahaga intensiivsem – tulemuseks on jällegi ärritunud ning punetav nahk. Soovitatav on tera vahetada nii sageli kui võimalik ja vähemalt iga paari nädala tagant. Tera vahetamise sagedus sõltub kasutustihedusest ja uue tera vajadusele viitab ka see, kui pehme riba raseerimisteral kaotab oma värvuse. Regulaarne tera vahetamine aitab vältida ka ebameeldivaid ja valulikke punnikesi, mis on pärast raseerimist kerged tekkima.

Anna oma kaenlaalustele puhkust

Deodorandi kasutamine koheselt pärast raseerimist võib nahka ärritada. Pärast raseerimist oota umbes kümme minutit või raseeri enne magamaminekut, et nahk saaks öö jooksul taastuda. See aitab vältida ka kaenlaaluste nahatooni ebaühtlaseks muutumist, milleks sageli piisab vaid väiksemastki ärritusest. Eriti tundliku nahaga naistel on soovitatav kasutada õrna ning alkoholivaba koostisega deodoranti.

Vali deodorant, millel on leevendavad omadused

Kaenlaalused on pärast raseerimist siledad, kuid kuna kaitsev nahakiht on saanud kahjustada, siis mõne aja möödudes muutub see piirkond kuivaks. «Sellepärast on äärmiselt oluline kasutada tooteid, millel on lisaks higistamisvastasele kaitsele ka nahka hooldavad omadused. Oluliseks koostisosaks on niisutav kreem, mis kaitseb tundlikku piirkonda olenemata sellest, kui tihti raseeritakse,» jagab Põlvere soovitusi.